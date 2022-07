D’après le journaliste de RMC Sport Florent Gautreau, le CVC aurait été mis au courant d’offres posées sur la table de McCourt pour racheter l’Olympique de Marseille !

Voici un extrait qui devrait encore faire parler ! L’Olympique de Marseille aurait bien reçu des offres de rachat de la part de repreneurs. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste de RMC Florent Gautreau… D’après ses informations, des membres de CVC Capital Partners qui ont récemment investi dans la Ligue 1.

« Je ne veux pas alimenter les fantasmes sur les repreneurs de l’OM mais j’ai eu certaines informations qui me disent que les gens de CVC ont eu la confirmation qu’il y a eu des offres importantes pour la reprise de l’OM… Et le fait de continuer avec McCourt leur aurait déplu. En gros, il y aurait un manque d’ambition… Le repreneur serait beaucoup plus puissant que McCourt. Au moment des négociations avec CVC, c’était aussi un argument… Ils sont persuadés, et à juste titre, que le concurrent numéro 1 à faire gonfler en terme d’investissseur, c’est l’OM. Ils ne sont pas convaincu à 100% que McCourt soit « suffisant » pour ça » Florent Gautreau – Source : RMC (04/07/22)

Quand Romain Molina a annoncé la vente de l’OM en cours !

Selon Romain Molina, Frank McCourt est bien en pourparlers pour une vente de l’Olympique de Marseille. Les négociations se sont intensifiées ces derniers mois, l’Arabie Saoudite est évoquée. « Quelque chose doit se terminer dans le mois » a ainsi indiqué le journaliste Romain Molina dans une vidéo posté sur sa chaine Youtube il y a quelques semaines.

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier. Le fond souverain saoudiens est en pourparlers avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina (journaliste indépendant)