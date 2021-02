Vente OM : « Le deal n’est pas encore fait mais il y a des discussions ! »

La vente de l’Olympique de Marseille est toujours dans l’actualité et ce depuis des semaines maintenant… Le journaliste anglais Ben Jacobs apporte de nouvelles précisions.

Ce mardi, alors que la Team OM sur Twitter fait comprendre au club qu’il souhaite le départ de cette direction, le journaliste Ben Jacobs a apporté quelques précisions sur la vente.

Selon ses informations, après avoir parlé aux deux parties (McCourt ainsi que l’Arabie Saoudite), il y a bien des discussions mais pour le moment, il n’y a pas d’accord.

Good fun joining @MarseilleView🎙️

Summary:

Talal’s is interested ✅

PIF not involved ❌

No price agreed, only a club valuation 💰

McCourt’s denial genuine & echoed by KH ⛔️

Fan protests won’t force McCourt out 🗣️

Talal isn’t a big ⚽️ fan but does have soft spot for Marseille https://t.co/1kcUyFwxep

— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 16, 2021