Vente OM : « Le fantasme de l’Arabie Saoudite ? Ok, mais est-ce que ça ne nous gène pas de devenir potentiellement l’objet politique d’un état ? »

Dans le dernier Marseille Champions Podcast, Nico (aka Comme Elle Vient) est revenu sur les rocambolesques épisodes de la Vente OM cet été. Il s’étonne du peu d’interrogations, philosophiques et politiques, suscitées par une éventuelle arrivée d’investisseurs saoudiens…

vente om : entre Insiders et Arabie Saoudite…

« Je voudrais réagir sur deux choses. La première ce sont les Insiders. Je pense qu’il y a quand même beaucoup de supporters qui prennent ça avec une certaine distance. Par exemple, le fameux Kouss Media, c’est un Twitto très drôle, tu sais qu’il y a quand même une certaine distance. Puis il faisait surtout de la veille, du relais d’articles. Au cœur de l’été, on s’ennuyait, on était tous très contents de voir un Tweet expliquant que Kacy Greene et Mohamed Ajroudi n’était qu’à 60km d’écarts. On se régale de ça.

Puis sur l’hystérie, l’emballement des gens, c’est qu’il y a ce fantasme d’être repris par l’Arabie Saoudite et d’avoir les mêmes moyens que le PSG. Derrière ça, j’ai l’impression que pas grand monde ne réfléchit au côté philosophique et politique de se dire que… Se demander « est-ce que ça ne nous gène pas de devenir potentiellement l’objet politique d’un état ? » »

