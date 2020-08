Vente OM : Le fantasme de l’Arabie Saoudite relancé…

Alors que le projet Ajroudi a pris du plomb dans l’aile suite au refus de McCourt et aux divers communiqués des représentants de l’homme d’affaires franco-tunisien. L’abandon du rachat de Newcastle pourrait relancer les fantasmes d’une offre de l’Arabie Saoudite…

Le fantasme d’un rachat de l’OM par le fond souverain de l’Arabie Saoudite, le fameux PIF va revenir au galop. En effet, alors que le pays avait jeté son dévolu sur Newcastle, le rachat du club anglais a été abandonné. De plus, le journaliste du Guardian, Ben Jacobs affirme que le PIF pourrait se rabattre sur la Ligue 1. Du coup, le nom de l’OM va revenir en force…

« Du côté du PIF: des sources continuent de dire que la réaction du PL à l’échec de la prise de contrôle est fallacieuse et que le piratage n’était pas une pierre d’achoppement. Mais ils ne seront pas enregistrés et pourraient maintenant faire de la France leur priorité absolue pour acheter un club. Ils ont été liés à Marseille… » Ben Jacobs – source : Twitter (20/08/2020)

