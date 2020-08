Votre rendez-vous du lundi est de retour avec un second Débat Foot Marseille diffusé en live à partir de 17h30. Football Club de Marseille vous retrouve dans son studio avec Mourad Aerts, Benjamin Courmes et notre consultant Jean-Charles De Bono. Notre équipe va évoquer l’actualité de l’OM sur la vente, le mercato et le chambrage du PSG…

