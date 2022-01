Vente OM : Obraniak espère un rachat pour venir titiller le PSG !

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment de challenge en Ligue 1. Pour Ludovic Obraniak, ancien joueur de Ligue 1, il faut que l’Olympique de Marseille retrouve toute sa splendeur !

La vente de l’Olympique de Marseille aura fait du bruit en 2021 avec de nombreuses rumeurs et informations sur les réseaux sociaux et dans les médias. Pourtant, en janvier 2022, il n’y a toujours rien et Frank McCourt est toujours le propriétaire du club.

Mon souhait, c’est des sous pour l’OM — Obraniak

Sur la Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a été questionné sur ses voeux pour l’année 2022. L’ancien joueur du LOSC a clairement fait allusion à une vente de l’Olympique de Marseille. Il espère un renouveau à Marseille afin d’avoir un réel concurrent au PSG en Ligue 1.

« On sent que le niveau de notre championnat est en hausse. Je trouve que par rapport au PSG, il n’y a pas encore assez de rivalité pour les concurrencer et du challenge… Mon souhait, c’est des sous pour l’OM pour pouvoir venir piquer le PSG ! Un rachat avec de vrais fonds? Il faut un mécène pour l’OM ! » Ludovic Obraniak – Source : La Chaîne L’Equipe

A travers le souhait 2022 de Ludo Obraniak de voir l’OM plus fort pour concurrencer le QSG, l’équipe de Greg revient sur la #VenteOM #TeamOM pic.twitter.com/pUAe7CfnD0 — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) January 3, 2022

L’OM dans le viseur du PIF ?

Le conseiller financier Andrea Zanon a indiqué à la fin du mois de décembre 2021 dans un entretien accordé à l’International Business Time que le PIF pourrait se tourner vers d’autres clubs européens après l’acquisition de Newcastle. Parmi eux, l’Inter Milan, une équipe brésilienne et l’Olympique de Marseille.

« L’acquisition de ces équipes s’inscrit également dans le cadre des investissements stratégiques prioritaires de la vision 2030 de Mohammed Ben Salmane, qui constitue le plan directeur de la vision et de la transformation économique de l’Arabie Saoudite. Le PIF tire parti de l’énorme flux de trésorerie généré par les recettes pétrolières pour diversifier l’économie saoudienne en dehors des hydrocarbures et investir dans le sport, le tourisme et les loisirs, entre autres. Cela aurait été impensable avant que le prince héritier MBS ne prenne le pouvoir en 2017 et une fois que ce rachat sera rendu public, l’Inter deviendra l’équipe la plus riche du monde. Sous la direction du prince héritier Mohammed Ben Salmane, l’Arabie saoudite diversifie agressivement son économie. Avec l’acquisition de l’Inter Milan, qui s’ajoute aux acquisitions potentielles de l’équipe française de Marseille, ainsi que d’une équipe brésilienne de premier plan inconnue, l’Arabie Saoudite vise à devenir un acteur majeur du football international. » Andrea Zanon – Source : International Business Time (28/12/2021)