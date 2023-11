Vente OM : « S’il s’est permis de dire cela, c’est qu’il est sûr de lui »

Il y a quelques semaines, David Berger, journaliste pour Canal + annonçait de nouvelles informations sur la vente de l’OM. Pour son ancien collègue, Matthias Manteghetti, c’est loin d’être des mensonges !

Canal + avait fait sensation il y a quelques semaines avec une grosse annonce de la part du journaliste David Berger sur la vente de l’Olympique de Marseille.

« Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter, annonçait David Berger, journaliste pour Canal + sur le plateau de la chaîne. Et ce serait peut-être pour janvier. Ca se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! »

. Si cela ne se confirme pas, il ne faut surtout pas croire qu’il a fait cela pour le buzz

Pour Matthias Manteghetti, son ancien collègue à Canal +, il n’aurait aucun intérêt à mentir et à donner ce genre d’informations dans le vent.

🎬 Extrait de notre live #MIM hier avec Matthias Manteghetti (ex-Canal+) et @MassilliaMars82.

⚠️ Vidéo déconseillée aux adeptes des raccourcis et essentialisations en tous genres… #VenteOM #TeamOMhttps://t.co/2hmrmZ146d — SportMed TV (@SportMedTV) November 19, 2023

A LIRE AUSSI : OM : Les informations à savoir absolument avant le match vs Lyon !