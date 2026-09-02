Vente OM : Stéphane Richard : « le club n’est pas à vendre »

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Stéphane Richard a apporté des précisions importantes sur l’avenir de l’Olympique de Marseille et la position de Frank McCourt. S’il confirme que l’actionnaire américain réfléchit à l’entrée de nouveaux partenaires au capital, il assure qu’aucun processus de vente du club n’a été engagé.

« Le club n’est pas à vendre »

Interrogé sur la situation de l’OM et sur les intentions de Frank McCourt, Stéphane Richard a été très clair.

« Le club n’est pas à vendre. »

Il a ensuite précisé la position de l’actionnaire américain :

« Pour moi, Frank McCourt est un actionnaire présent, engagé. Il le démontre pour la saison qui vient. Il a déjà annoncé qu’il était prêt à accueillir des partenaires au capital de l’OM. Il y a des réflexions. Mais pas de contact. On n’a pas engagé de démarche particulière. Le club n’est pas à vendre. »

Selon Stéphane Richard, la ligne fixée consiste donc davantage à ouvrir le capital à de nouveaux partenaires qu’à céder l’Olympique de Marseille.

McCourt veut accueillir des partenaires

Après près de dix ans comme actionnaire unique, Frank McCourt envisagerait désormais de faire évoluer la structure capitalistique du club.

« Une ligne a été fixée. Elle consiste à dire, après 10 ans passés comme unique actionnaire du club, qu’il est temps pour lui d’accueillir des partenaires au sein du club. Quels partenaires ? Pour combien ? Je ne peux pas vous dire. Pour autant, il n’a pas mis le club en vente. »

Stéphane Richard ajoute que McCourt devrait être particulièrement attentif au profil d’éventuels investisseurs :

« Je connais un peu McCourt. Il sera extrêmement attentif avec qui il peut faire ça. Il a toujours mené ses affaires américaines avec des partenaires. »

Une déclaration qui vient donc distinguer clairement deux scénarios : l’ouverture du capital est envisagée, mais la vente de l’OM ne l’est pas à ce stade.