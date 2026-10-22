Les rumeurs de vente de l’OM continuent de circuler et un sondage vient mesurer l’état d’esprit des supporters marseillais. Une majorité des votants croit désormais à un départ de Frank McCourt dans les prochains mois.

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Depuis plusieurs semaines, l’avenir de l’Olympique de Marseille alimente les spéculations. Des acteurs majeurs du football français seraient convaincus que Frank McCourt↗, officiellement présenté comme non-vendeur, pourrait finalement envisager de céder le club phocéen. Selon But! Football Club, une autre hypothèse évoquée consiste à rechercher un nouveau partenaire financier pour accompagner le développement de l’OM, sans nécessairement aboutir à une vente.

Une majorité de supporters croit à une vente de l’OM

Dans ce contexte, un sondage a été publié sur le compte X de But! OM. La question posée était la suivante : « Croyez-vous à une vente de l’OM dans les prochains mois ? » Les résultats donnent 62,2 % de réponses positives, contre 37,8 % de réponses négatives. Les participants sont donc majoritairement convaincus qu’un changement de propriétaire pourrait intervenir à Marseille dans les prochains mois. Ce résultat traduit l’écho rencontré par les rumeurs récentes auprès des supporters ayant pris part au sondage, alors qu’aucune annonce officielle de vente n’a été communiquée.

Frank McCourt toujours au centre des spéculations

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Propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, Frank McCourt↗ reste au cœur des interrogations sur l’avenir du club. Les spéculations se poursuivent malgré les démentis et sa position officielle concernant une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille. Le sondage ne constitue pas une annonce concernant l’actionnariat du club, mais il fait apparaître une majorité de votants favorable à l’hypothèse d’un départ de l’homme d’affaires américain.