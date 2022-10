Vente OM : Un spécialiste explique « l’Arabie Saoudite ne voulaient pas aller à Marseille! »

Spécialiste de l’économie du sport, Pierre Rondeau a expliqué lors d’une soirée After Foot pourquoi l’Arabie Saoudite ne s’est pas penché sur le rachat de l’Olympique de Marseille.

Depuis des années, des rumeurs et informations pullulent sur les réseaux sociaux concernant un probable rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite. Si plusieurs spécialistes des pays du Golfe ou de l’économie du sport affirment qu’il n’y a aucune avancée, le phénomène prend toujours de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Discussion, échange… ce n’est jamais arrivé — Rondeau

Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du sport a expliqué lors d’une soirée After Foot les raisons qui ont poussé l’Arabie Saoudite a racheté Newcastle plutôt que l’Olympique de Marseille.

« Il est connu que l’Arabie Saoudite et le Qatar sont deux frères ennemis qui se détestent. Littéralement, il y a eu des boycotts et des menaces. C’est pour ça qu’ils ont même au fond d’eux, en terme de stratégie pour investir dans le football, ils ne voulaient pas aller à Marseille. S’ils avaient dû vraiment réfléchir, dialoguer, discuter, sur une probable vente et rachat de l’Olympique de Marseille, ce qui n’est jamais arrivé. Mais s’ils avaient dû y réfléchir, ils ne pouvaient pas prendre le risque, vis-à-vis du Qatar qui est vraiment leur pire ennemi, perdre pendant 5 ans avant de pouvoir s’installer dans la durée et devenir un club compétitif. Là à Newcastle, l’avantage c’est ce que c’est la Premier League, ils vont pouvoir se faire la main face aux Big 6 anglais et sans finalement avoir ces deux rencontres annuelles face au PSG, si cela avait été à l’OM, et prendre le risque de les perdre. Parce que médiatiquement et diplomatiquement pour eux, ça allait à l’encontre de ce qu’ils espéraient dans cette quête d’amélioration de leur réputation et notoriété en matière footballistique. » Pierre Rondeau – Source : Twitter After Foot (04/10/2022)