Vente OM : « Au club, ça dément les offres mais peut-être… »

Le journaliste français indépendant Romain Molina a relancé les spéculations autour de la Vente OM après avoir révélé ses informations sur le sujet ce jeudi dans une vidéo sur sa chaîne Youtube (voir plus bas).

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier. Le fond souverain saoudiens est en pourparlers avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina (journaliste indépendant)



D’autres médias se sont naturellement (à nouveau) intéressés à l’affaire mais difficile d’avoir confirmation d’une telle tendance…

Andrea Losapio, rédacteur en chef du site italien TuttoMercatoWeb, explique par exemple ne pas avoir réussi à confirmer la moindre offre.

« Sur la Vente OM : ma source au club dément les offres, mais peut-être que tout le monde travaille dans l’ombre (ou ne sait juste pas encore)… » Andrea Losapio – Twitter

