Débat Foot Marseille est en direct à partir de 17h30 ce mercredi. Football Club de Marseille vous retrouve en studio avec avec notre journalistes Benjamin Courmes et nos invités Emmanuel Barranguet et Hervé Bercane. Au menu : Une offre pour McCourt à 200M€ et ENFIN une première victoire en Ligue des Champions !

A VOIR SUR YOUTUBE

A VOIR SUR TWITCH



A VOIR SUR FACEBOOK