Vers une nouvelle révolution pour les gardiens de but ?

L’IFAB (International Football Association Board) vient d’approuver ce samedi une nouvelle règle, la « loi 12.2 », qui pourrait profondément modifier le jeu des gardiens de but à partir de la saison 2025 – 2026. Désormais, si un portier conserve le ballon plus de 8 secondes dans ses mains, l’arbitre accordera un corner à l’équipe adverse. Une sanction lourde qui vise à lutter contre les pertes de temps, mais qui risque aussi de susciter de vifs débats sur son application et ses conséquences.

Depuis plusieurs années, les instances du football cherchent tant bien que mal des solutions pour éviter les abus et rendre les matchs plus dynamiques. Il suffit seulement de revenir quelques mois en arrière lors de la Coupe du Monde 2022 où la FIFA avait déjà introduit des temps additionnels bien plus longs afin de compenser les arrêts de jeu répétés. Désormais, cette nouvelle sanction visant directement les gardiens de but montre une volonté d’aller encore plus loin. Si elle est appliquée avec rigueur, elle pourrait bouleverser certaines habitudes et créer quelques polémiques…

Une mesure pour accélérer le jeu

Jusqu’à aujourd’hui, une règle des 6 secondes existait dans les cas précis où le gardien conservait trop le ballon, mais elle était rarement appliquée. Avec cette nouvelle mesure bien plus stricte, les arbitres auront donc plus de pouvoir pour sanctionner ces abus.

« Après que des essais aient montré un impact positif majeur lorsque les gardiens de but ont conservé le ballon trop longtemps, l’IFAB a décidé à l’unanimité de modifier la Loi 12.2 (Coup franc indirect). L’amendement signifie que si un gardien de but tient le ballon pendant plus de huit secondes (l’arbitre utilisant un compte à rebours visuel de cinq secondes), l’arbitre accordera un coup de pied de coin à l’équipe adverse (plutôt que le coup franc indirect actuel pendant plus de six secondes). » (139e Assemblée générale annuelle (AGA) de l’IFAB)

🚨 OFFICIAL: IFAB approves new rule from next season for goalkeepers. If the goalkeeper holds the ball for more than 8 seconds, the referee will award a corner kick to the opposing team. pic.twitter.com/4193QmFDQN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2025

