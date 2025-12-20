Vers une VAR plus influente ?

L’utilisation de la VAR pourrait prochainement être élargie à deux nouvelles situations de jeu : les corners et les deuxièmes cartons jaunes entraînant une expulsion, une évolution envisagée notamment en vue de la Coupe du monde 2026.

L’arbitrage vidéo continue d’évoluer. Après avoir profondément modifié la gestion des buts, des penalties et des cartons rouges directs, la VAR pourrait bientôt intervenir dans de nouvelles phases de jeu. Deux situations seraient actuellement à l’étude : l’attribution des corners et les deuxièmes cartons jaunes, qui débouchent sur une exclusion. Une réflexion menée dans la perspective de la Coupe du monde 2026.

Aujourd’hui, le protocole VAR est strictement encadré. Les arbitres vidéo peuvent uniquement intervenir sur les expulsions directes, les penalties, la validité d’un but ou un incident grave manqué. Les avertissements successifs, même s’ils entraînent un carton rouge, échappent donc à toute relecture vidéo. Une limite que certains souhaitent corriger.

Les cartons jaunes, une ouverture jugée pertinente

Antony Gautier, directeur de l’arbitrage de la Fédération française de football, estime que l’utilisation de la VAR sur les deuxièmes cartons jaunes pourrait apporter davantage de justice. « Des exemples explicites ont montré que l’arbitre avait parfois mal apprécié le contact, et avait donné par erreur un second avertissement », explique-t-il. Selon lui, cette évolution offrirait à l’arbitre vidéo la possibilité d’alerter l’arbitre central afin qu’il puisse revoir sa décision.

En revanche, la question des corners divise davantage. Antony Gautier se montre plus réservé, évoquant un risque de jurisprudence. Ouvrir la VAR aux sorties de balle en corner pourrait, selon lui, entraîner des demandes similaires pour les touches. Même s’il comprend l’impact potentiel d’un corner menant à un but, il craint une extension difficilement contrôlable du protocole.

Ces deux pistes sont désormais étudiées par l’IFAB, l’instance qui régit les lois du jeu. Un vote est prévu en janvier, après des discussions déjà engagées avec les directions de l’arbitrage des grands championnats. Une décision qui pourrait, à terme, transformer encore un peu plus le visage de l’arbitrage moderne.