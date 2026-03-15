Vidéo (Ex OM) : l’incroyable lob d’Elye Wahi illumine Angers – Nice

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Elye Wahi, s’est illustré de manière spectaculaire samedi soir lors de la victoire de l’OGC Nice sur la pelouse de l’Angers SCO (2-0), dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1.

De retour après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure à la cheville, l’attaquant prêté par l’Eintracht Francfort n’a pas tardé à faire parler de lui au Stade Raymond-Kopa.

Une entrée décisive… puis un lob exceptionnel

Entré en jeu à la 62e minute, Elye Wahi a rapidement changé le visage de l’attaque niçoise. Très actif, l’attaquant s’est d’abord illustré en provoquant dans la surface avant de délivrer une passe décisive à Melvin Bard pour l’ouverture du score.

Mais le moment fort de la rencontre est intervenu en fin de match. Profitant d’un gardien avancé, Wahi a tenté un lob audacieux d’environ quarante mètres, qui a surpris le portier angevin Hervé Koffi. Une réalisation spectaculaire qui a scellé le succès des Aiglons et fait lever les spectateurs de leurs sièges.

Nice prend ses distances avec la zone rouge

Avec ce succès, l’OGC Nice réalise une bonne opération au classement et remonte à la 14e place du championnat. Après 26 journées, les joueurs de Claude Puel comptent désormais huit points d’avance sur l’AJ Auxerre, barragiste, et dix sur le FC Nantes, premier relégable.

De son côté, Elye Wahi signe un retour remarqué avec un but et une passe décisive, portant son total à quatre réalisations cette saison en Ligue 1. Une performance marquée surtout par ce lob exceptionnel, déjà candidat parmi les plus beaux buts de la journée. ⚽🔥