Villas-Boas adresse un message aux marseillais et aux portugais pour lutter contre le Coronavirus !

L’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas Boas a adressé un message aux marseillais, aux français et aux portugais sur son compte Instagram pour lutter contre la propagation du Coronavirus:

« À tous les Français et Marseillais je vous souhaites courage force et détermination pour gagner nôtre bataille contre cette menace. Chacun de nous à une responsabilité civique et social de protéger l’autre. Tous les règles et recommandations sanitaires dictés par les autorités et la @who doivent être suivis par tous. Rester à la maison où limiter notre rassemblements sociales et la meilleur maniéré de combattre cette crise. Force à tous » André Villas-Boas – Source : Instagram compte officiel