Virage fermé en partie, un grand absent côté PSG et Murillo exfiltré… les 3 infos OM de ce jeudi !

Voici les 3 infos OM de ce jeudi 05 février 2026. L’Olympique de Marseille traverse une période agitée, entre sanctions disciplinaires, enjeux sportifs majeurs et derniers remous du mercato hivernal. Les décisions de la LFP impactent directement l’ambiance du Vélodrome, tandis que le Classique face au PSG se jouera dans un contexte particulier. En coulisses, le dossier Amir Murillo pourrait encore animer les dernières heures du marché international.

OM : le virage Sud suspendu, ambiance amputée au Vélodrome

Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais. À la suite des événements survenus lors de la victoire face à Lens, le bas du virage Sud du Stade Vélodrome, occupé par le Commando Ultra 84, a été sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. La décision prévoit un match de suspension ferme, assorti de trois rencontres avec sursis.

En cause, un important spectacle pyrotechnique et plusieurs banderoles déployées quelques secondes avant le coup d’envoi du match du 24 janvier. Malgré l’aspect visuel marquant, ces animations ont été jugées contraires au règlement en vigueur, dans un contexte de politique de tolérance zéro vis-à-vis des fumigènes.

La sanction prendra effet lors du prochain match à domicile de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, le samedi 14 février. Elle intervient alors que le virage Nord avait déjà été touché par des mesures similaires, accentuant la frustration autour de l’ambiance du Vélodrome.

PSG – OM : Achraf Hakimi forfait pour le Classique

Le Classique de dimanche soir au Parc des Princes se jouera sans l’un des cadres parisiens. La commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension d’Achraf Hakimi, expulsé lors de la dernière journée de Ligue 1 à Strasbourg après un carton rouge direct pour une semelle dangereuse sur Joaquín Panichelli.

Le latéral droit du PSG écope d’un match de suspension ferme, assorti d’un match avec sursis, le rendant automatiquement indisponible pour la rencontre face à l’OM. Une absence de poids pour l’équipe de Luis Enrique, tant Hakimi est un élément clé dans l’animation offensive parisienne.

Pour compenser ce forfait, plusieurs options sont envisagées, dont un possible repositionnement de Warren Zaïre-Emery sur le flanc droit. Côté marseillais, ce contexte est observé de près, chaque détail pouvant compter dans un match à fort enjeu sportif et symbolique.





Mercato : Amir Murillo vers la Turquie, l’OM à l’affût des dernières opportunités

Si le mercato hivernal a fermé ses portes en Ligue 1 depuis le 2 février, certaines ligues restent actives, offrant encore des opportunités à l’OM. C’est notamment le cas de la Turquie, où la fenêtre reste ouverte jusqu’au vendredi 6 février. Une donnée clé dans le dossier d’Amir Murillo.

Mis à l’écart récemment par Roberto De Zerbi, le latéral droit marseillais pourrait faire l’objet d’un départ vers Beşiktaş JK. Des discussions se seraient intensifiées ces dernières heures, avec la possibilité d’un accord avant la fermeture du marché turc. Sous contrat jusqu’en 2028, Murillo représente à la fois une option de dégraissage pour l’OM et une opportunité de relance pour le joueur.

Au-delà de la Turquie, d’autres pays comme la Suisse (16 février) ou la Russie (19 février) maintiennent également leur mercato ouvert. Une configuration qui permet à l’Olympique de Marseille de rester actif en coulisses, alors que la seconde partie de saison s’annonce décisive sur le plan sportif.