« Vraiment trop cons… », attaque contre le président de Reims, communiqué… Aulas continue son show !

« En réalité, ce qu’ils ont dit à cette réunion avec l’UEFA (du 23 avril), c’est : « patience ». Quand on voit que nos dirigeants y ont assisté, en en tirant des conclusions différentes, on se dit qu’on est vraiment trop cons, excusez-moi du terme. Nos voisins se sont donnés la possibilité de choisir. Tebas disait qu’un arrêt définitif serait un cauchemar, et qu’il ne servirait que ceux qui ont un intérêt personnel. Les protocoles sanitaires sont aujourd’hui des outils normalisés. L’UEFA est même allée jusqu’à sortir un protocole, qu’on ne regarde même pas en France. C’est un scandale absolu. »

Jean-Michel Aulas – Source : L’Équipe