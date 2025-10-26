Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Walid Acherchour défend De Zerbi après la défaite de l’OM à Lens
OM Actualités

Walid Acherchour défend De Zerbi après la défaite de l’OM à Lens

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Walid Acherchour
Walid Acherchour
Walid Acherchour (journaliste de l'After Foot)

Invité à réagir à la défaite de l’OM à Lens (1-2), Walid Acherchour a pris la défense de Roberto De Zerbi dans l’After Foot samedi soir. Le consultant de RMC a salué le travail du technicien italien malgré le revers marseillais :

« Aujourd’hui, De Zerbi travaille et propose autre chose tactiquement. Celui qui me dit qu’il ne voit rien de Marseille sur les 20 premières minutes ou face au Sporting, je lui prends rendez-vous chez le médecin tout de suite. »

Acherchour a également rappelé que les erreurs défensives individuelles, notamment celles de Benjamin Pavard, ne relevaient pas du coach :

« Le terrain appartient aux joueurs. Ce n’est pas de la faute de De Zerbi si benjamin Pavard défend de cette manière sur les deux buts encaissés»

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823