Walid Acherchour défend De Zerbi après la défaite de l’OM à Lens

Invité à réagir à la défaite de l’OM à Lens (1-2), Walid Acherchour a pris la défense de Roberto De Zerbi dans l’After Foot samedi soir. Le consultant de RMC a salué le travail du technicien italien malgré le revers marseillais :

« Aujourd’hui, De Zerbi travaille et propose autre chose tactiquement. Celui qui me dit qu’il ne voit rien de Marseille sur les 20 premières minutes ou face au Sporting, je lui prends rendez-vous chez le médecin tout de suite. »

Acherchour a également rappelé que les erreurs défensives individuelles, notamment celles de Benjamin Pavard, ne relevaient pas du coach :