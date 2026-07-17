Yamoussoukro FC – OM ce vendredi : à quelle heure et comment voir le premier match amical de la présaison ?

L’Olympique de Marseille lance sa préparation estivale ce vendredi avec un premier match amical face au Yamoussoukro FC, en Côte d’Ivoire. Horaire français, diffusion et contexte de cette première sortie de l’équipe de Bruno Genesio : voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

À quelle heure débute Yamoussoukro FC – OM ?

Après plusieurs jours de préparation à Abidjan, l’OM dispute son premier match amical de la présaison 2026-2027 ce vendredi face au Yamoussoukro FC. La rencontre se jouera au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Le coup d’envoi est programmé à 20 heures, heure française. Ce rendez-vous marque les premiers pas de l’équipe de Bruno Genesio en situation de match, quelques semaines avant la reprise de la Ligue 1, prévue le 21 août.

Comme chaque début de préparation, cette première sortie doit avant tout permettre au staff d’évaluer l’état de forme de son groupe et de répartir le temps de jeu entre les joueurs disponibles.

Comment suivre le premier match amical de l’OM ?

Le match entre le Yamoussoukro FC et l’Olympique de Marseille sera diffusé sur la chaîne Twitch officielle de l’OM, réservée aux abonnés.

Les membres du Peuple Bleu&Blanc pourront également suivre cette première rencontre estivale directement sur le site officiel du club.

Aucune diffusion sur une chaîne de télévision n’est annoncée pour cette affiche.

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Une première évaluation pour Bruno Genesio

Ce premier rendez-vous permettra surtout à Bruno Genesio d’observer son effectif dans un contexte de compétition, après plusieurs séances d’entraînement organisées depuis l’arrivée du groupe en Côte d’Ivoire.

Le technicien olympien poursuit son travail d’évaluation alors que le mercato est toujours en cours et que l’effectif pourrait encore évoluer avant la fermeture du marché des transferts, fixée au 1er septembre.

Arrivés mercredi à Abidjan, les Marseillais ont été accueillis dans une ambiance particulièrement chaleureuse avant d’enchaîner les premières séances de travail devant de nombreux supporters ivoiriens. Cette rencontre face au Yamoussoukro FC constitue désormais la première étape sur le terrain d’une préparation qui se poursuivra au fil de l’été, avec notamment un match amical programmé le 9 août contre l’Athletic Bilbao au stade Vélodrome.