Yamoussoukro FC – OM : Victoire 0-3, buteurs, systémes, compositions… ce qu’il faut retenir !

Pour son premier match sur le banc de l’OM, Bruno Genesio a vu son équipe s’imposer 3-0 face au Yamoussoukro FC, vendredi soir à Abidjan. Un premier test de présaison marqué par une large revue d’effectif, avec deux équipes différentes alignées sur chaque période. Neal Maupay (13e), Ange Lago (47e) et Faris Moumbagna (79e) ont inscrit les trois buts marseillais.

Les premiers enseignements tactiques



Bruno Genesio a débuté la rencontre avec un 4-4-2, Pierre-Emile Højbjerg portant le brassard de capitaine. Le technicien olympien a ensuite changé l’intégralité de son onze à la pause afin d’offrir du temps de jeu à l’ensemble de son groupe. Ce premier rendez-vous a notamment permis d’observer plusieurs jeunes joueurs comme Bezahaf, Abdallah, Lago ou encore Kamissoko, aux côtés de cadres et d’éléments de retour de prêt ou de blessure.

Ange Lago pour le 0-2 🔥 pic.twitter.com/uQzTjBKk2D — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 17, 2026

Les deux compositions de l’OM

Première période : De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Koum, Emerson – Højbjerg, Kondogbia – Abdallah, Harit, Paixão – Maupay.

Seconde période : Vermot – Baradji, Hamzaoui, Meïté, Garcia – Kamissoko, Abdelli, Angel Gomes, Mmadi – Moumbagna, Lago.

L’OM poursuivra sa préparation estivale, plusieurs matches sont attendus dont un programmé le 9 août face à l’Athletic Bilbao au stade Vélodrome.