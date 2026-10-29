La réponse d’Ali Zarrak à Jean-Pierre Papin, la victoire de la Pro 2 face à Strasbourg et les nouveaux montants évoqués pour le contrat Adidas ont marqué l’actualité de l’OM ce jeudi. Voici les trois informations à retenir avant les prochaines échéances sportives et économiques du club.

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1. Ali Zarrak répond aux accusations de Jean-Pierre Papin

Dans un entretien accordé à L’Équipe et publié le 28 octobre 2026, Ali Zarrak conteste le récit de Jean-Pierre Papin sur leur collaboration autour de la réserve de l’OM. Ancien responsable de la Pro 2 et ex-adjoint de Medhi Benatia, Zarrak affirme que l’enquête confiée à un cabinet extérieur n’a pas retenu de harcèlement moral de sa part. Il rejette donc l’accusation formulée par l’ancien Ballon d’Or et défend la manière dont il a exercé ses responsabilités au club.

Zarrak formule aussi de lourds reproches sur le travail et le comportement de Papin. Il cite notamment un épisode survenu lors d’un match de l’équipe professionnelle contre Montpellier et revient sur la demi-finale olympique Maroc–Espagne disputée au Vélodrome le 5 août 2024. Son témoignage apporte la version du dirigeant dans un conflit qui a durablement marqué la réserve marseillaise. Retrouvez la réponse complète d’Ali Zarrak à Jean-Pierre Papin↗.

2. Mmadi décisif, Sellami et Abdallah en vue avec la Pro 2

Selon le compte rendu publié le 28 octobre par Le Phocéen, la Pro 2 de l’OM a battu Strasbourg 1-0 lors de la deuxième journée du Challenge Espoirs. La rencontre, programmée officiellement à Martigues, a basculé sur un penalty transformé par Tadjidine Mmadi. Les Marseillais ont globalement contrôlé le jeu face à une formation alsacienne plus jeune, même s’ils ont manqué de précision dans les derniers mètres et n’ont pas réussi à inscrire le but du break.

Yanis Sellami a livré l’une des prestations les plus remarquées, tandis que Keyliane Abdallah s’est montré disponible et entreprenant pour son premier match depuis sa mise à l’écart du groupe professionnel. Alexi Koum a également été solide en défense centrale. Cette victoire offre du temps de jeu et une occasion de se montrer à plusieurs jeunes suivis par le staff et la direction sportive. Le détail des performances de la Pro 2 face à Strasbourg est disponible ici↗.

3. Le futur contrat Adidas estimé entre 32 et 35 millions d’euros

Dans un article publié le 28 octobre, L’Équipe précise l’enjeu financier du retour d’Adidas comme équipementier de l’OM. Le quotidien avance, sur la base de plusieurs sources, une estimation comprise entre 32 et 35 millions d’euros par saison. Le contrat actuel avec Puma repose sur une base fixe de 16 millions, complétée par une part variable qui porterait les recettes annuelles autour de 20 millions d’euros.

Le changement d’équipementier doit intervenir dès l’été 2027, soit un an avant l’échéance initialement envisagée. Cette anticipation a nécessité un accord entre Adidas et Puma, avec des dédommagements dont le montant n’a pas été rendu public. Le dossier comprend aussi un volet social concernant les salariés de Puma affectés aux boutiques. Pour Marseille, la nouvelle fourchette représenterait une hausse sensible des recettes commerciales, même si les chiffres évoqués restent des estimations rapportées. Les nouveaux chiffres du futur contrat Adidas sont détaillés dans l’article FCM↗.