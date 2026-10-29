Le futur partenariat avec Adidas devrait augmenter les recettes d’équipementier de l’OM. L’Équipe avance une estimation de 32 à 35 millions d’euros par saison, contre environ 20 millions avec Puma.

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Dans son article publié le 28 octobre 2026, L’Équipe détaille l’enjeu économique du changement d’équipementier de l’OM. Le quotidien évoque, sur la base de plusieurs sources, une fourchette de 32 à 35 millions d’euros par saison pour l’accord Adidas. Ces montants sont des estimations rapportées par le journal, tandis que le partenariat Puma comprend une base fixe et une part variable.

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Puma : une base fixe de 16 millions d’euros

Le contrat avec Puma prévoyait une base annuelle de 16 millions d’euros, complétée par une rémunération variable. Un acteur de ce partenariat interrogé par le journal indique que l’ensemble permettait d’atteindre environ 20 millions chaque saison. La fourchette désormais avancée pour Adidas se situe donc au-dessus de ce niveau de recettes.

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Pourquoi une dernière année de contrat peut peser

Le passage de relais est aussi analysé sous l’angle commercial dans l’article. Un acteur du marché cité par le quotidien explique qu’un équipementier tend à moins investir lors de sa dernière année, tandis que les supporters peuvent attendre les produits de son successeur. Il évoque une baisse de 20 à 25 % des recettes observée sur ce marché dans cette situation, sans présenter ce chiffre comme une baisse déjà constatée à l’OM.

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La transition comporte aussi des coûts et un volet social

L’accord d’anticipation conclu entre Adidas et Puma a comporté des dédommagements, dont le montant n’est pas précisé dans l’article. Les discussions ont également concerné les salariés de Puma affectés aux boutiques. L’OM n’a pas directement participé aux pourparlers entre les marques, selon les informations du quotidien.