L’équipe réserve de l’Olympique de Marseille s’est imposée face à Strasbourg (1-0) en Challenge Espoirs. Plus expérimentés, les Marseillais ont globalement maîtrisé la rencontre, avec plusieurs prestations individuelles remarquées.

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L’OM a rapidement pris le contrôle du match sous↗ les yeux de Gregory Lorezi. La formation olympienne, composée principalement de joueurs nés en 2007 et 2008 avec quelques éléments de la génération 2006, a dominé une équipe strasbourgeoise plus jeune, majoritairement constituée de joueurs nés en 2008.

Mmadi décisif sur penalty

Les Marseillais ont imposé leur rythme dès les premières minutes, même si leur possession et leur occupation du terrain n’ont pas immédiatement débouché sur de nombreuses occasions. Le manque de précision dans les derniers mètres a longtemps empêché l’OM de concrétiser sa domination. La rencontre a finalement basculé après une erreur du gardien strasbourgeois, à l’origine d’un penalty. Tadjidine↗ Mmadi s’est chargé de le transformer en prenant le portier adverse à contre-pied. Actif dans l’animation du jeu après la pause, il a également contribué au meilleur passage marseillais du début de seconde période.

Sellami et Abdallah parmi les satisfactions

L’OM a continué à contrôler les débats après l’ouverture du score. Un deuxième but inscrit sur corner a toutefois été refusé pour une faute sifflée par l’arbitre, tandis que l’entrée de Milan Leccese a apporté une contribution positive dans une période où Strasbourg peinait encore à contenir les offensives olympiennes. Sur le plan individuel, Yanis Sellami est présenté comme l’un des meilleurs Marseillais de la rencontre. Keyliane↗ Abdallah, qui disputait son premier match depuis sa sanction par Bruno Genesio, s’est montré disponible et entreprenant en cherchant régulièrement à provoquer ses adversaires.

Koum solide, Lamare manque le break

Aligné en défense centrale, Alexi Koum a livré une prestation solide. Cette performance doit toutefois être replacée dans le contexte d’un match où l’OM a longtemps dominé et peu exposé sa défense aux offensives adverses. La fin de rencontre a été plus disputée, Strasbourg ayant avancé son bloc et exercé davantage de pression. Les Marseillais ont reculé sans parvenir à exploiter pleinement les espaces en contre, tandis que Hugo Lamare a manqué un face-à-face qui aurait pu mettre définitivement l’OM à l’abri.