Zidane lâche dans un sourire : « c’est un peu ridicule ! »

Zinedine Zidane a offert une scène déjà marquante pour sa deuxième apparition sur le banc des Bleus. Lors du but décisif de Michael Olise face à la Belgique, le sélectionneur a accompagné l’action avant de frapper lui-même dans un ballon présent au bord du terrain. Il est revenu avec humour sur cette célébration spontanée après la rencontre.

« Je ne sais même pas ce que j’ai fait ! »

La France s’est imposée 1-0 face à la Belgique grâce à un superbe but de Michael Olise en toute fin de rencontre. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le joueur du Bayern Munich a traversé la moitié de terrain belge avant de repiquer dans l’axe et d’enrouler une frappe du gauche.

🗣️ Zidane revient sur sa célébration déjà mythique : « Je ne sais même pas ce que j’ai fait ! J’ai accompagné l’action de Michael, j’ai senti… Il est parti dans ses dribbles et fait une action exceptionnelle. J’ai vu le ballon, j’étais obligé de shooter dedans. C’est un peu… pic.twitter.com/nzqGu9VuLZ — RMC Sport (@RMCsport) September 29, 2026



Sur le bord du terrain, Zinedine Zidane a totalement vécu l’action. Sa réaction a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

« Je ne sais même pas ce que j’ai fait ! J’ai accompagné l’action de Michael, j’ai senti… Il est parti dans ses dribbles et fait une action exceptionnelle. J’ai vu le ballon, j’étais obligé de shooter dedans. C’est un peu ridicule ! »

Une scène à la fois spontanée et amusante, qui montre à quel point le sélectionneur tricolore s’est laissé emporter par ce but décisif.

Olise délivre les Bleus

Cette victoire permet à l’équipe de France de poursuivre son très bon début de rassemblement sous les ordres de Zidane.

Olise, lui, a encore démontré sa capacité à faire la différence dans les moments importants. Son action individuelle à la 88e minute a suffi pour faire basculer une rencontre longtemps indécise.

Pour Zidane, cette célébration restera probablement comme l’une des premières images fortes de son passage à la tête des Bleus. Un geste totalement improvisé qui résume aussi l’émotion provoquée par l’exploit d’Olise.