🔥 OM Lyon (3-2) QUELLE VICTOIRE !!! GOUIRI DECISIF !!! LE DEFRIEF COMPLET A CHAUD ! 🔥

AprĂšs cette victoire 3-2 de l’OM notre Ă©quipe Ă©tait en plateau avec nos journalistes Nicolas Filhol, Benjamin Courmes et notre invitĂ© l’artiste peintre Franck Conte ! Voici le replay de ce debrief aprĂšs OM vs OL. Au menu : Les 3 enseignements, l’analyse Ă chaud man & Merguez et votre debrief !Â

Roberto De Zerbi aprĂšs le match : « J’ai dit Ă mes joueurs que je me sentais privilĂ©giĂ© et chanceux d’ĂȘtre leur entraĂźneur, eux qui pendant toute la durĂ©e du match ont jouĂ© avec le cƓur et du caractĂšre. Je suis Ă©galement chanceux d’ĂȘtre l’entraĂźneur de l’Olympique de Marseille parce que ce stade (le VĂ©lodrome) est vraiment unique en Europe. Bien qu’on soit rĂ©munĂ©rĂ©s pour travailler ici, j’aurais pu payer pour voir ce match. Et je dis ce que je pense. »