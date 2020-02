OM : « Aké c’est la carte fraîcheur d’AVB »

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille de ce lundi avec Mourad Aerts, Nicolas Filhol, Thierry Mode et Idriss Kasmi… Focus sur Marley Aké qui a été précieux ce dimanche face à Lille.

Auteur d’une bonne entrée en jeu ce dimanche à Lille, Marley Aké était au centre du Gros Débat du DFM de ce lundi.

Avec Payet, C’est une solution intéressante — NICO

Le minot qui a débarqué de Béziers à l’OM est bien connu de notre invité Idriss Kasmi, journaliste pour Chronos et qui suit les matchs des jeunes marseillais. Nicolas Filhol a donné son avis sur son apport au sein de l’effectif pro.

« Aké, il apporte un peu de fraîcheur à l’attaque de l’OM où il n’y a pas grand monde… Là avec Radonjic en moins il y a vraiment plus personne. Du coup, c’est un peu sa carte fraîcheur à Villas-Boas. Le problème c’est que vu que Payet va revenir, il pourra pas jouer à gauche. Mais s’ils jouent ensemble et qu’ils permutent… C’est une solution intéressante. Pourquoi pas. Mais ne nous enflammons pas. Il est très bien géré par Villas-Boas avec des bouts de matchs. C’est comme ça qu’on progresse »

Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

Mourad Aerts est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol et nos invités : le supporter Thierry Mode et Idriss Kasni (Chronos). Le décrassage de LOSC vs OM (1-2) est au menu, mais aussi la Ligue des Champions cette fois assurée, ou non ? Enfin un petit focus sur Marley Ake…

