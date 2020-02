OM : Tony Chapron tacle André Villas Boas

L’ancien arbitre Tony Chapron est revenu sur l’agacement d’André Villas Boas lors du match OM – Nantes (1-3) le week-end dernier. Il n’a visiblement pas aimé l’attitude du coach olympien envers l’arbitre de la rencontre et l’a fait savoir :

Interrogé sur Canal + Sport, l’ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chapron n’a pas aimé l’attitude d’André Villas Boas lors de la rencontre OM-Nantes (1-3). Le coach olympien avait fulminé contre l’arbitrage dans les couloirs du vélodrome à la mi-temps.

Parfois, il faut savoir se regarder dans la glace et accepter quand on n’est pas bon

« André Villas-Boas est un entraîneur qui avait la réputation de beaucoup parler aux arbitres et d’être sanguin quand il était en Angleterre. On s’était étonné de son arrivée en se demandant comment il allait se comporter et ce qu’il allait amené. Finalement, cela s’était globalement bien passé et il avait des résultats. Mais on s’aperçoit d’une chose, et c’est une constante en France : dès lors qu’il y a une difficulté dans un club, dès qu’on perd un match, la première excuse, c’est la faute de l’arbitre. C’est le cas au PSG, c’est le cas à Marseille, mais c’est le cas partout… C’est malheureux. Parfois, il faut savoir se regarder dans la glace et accepter quand on n’est pas bon » Tony Chapron – Source Canal + Sport