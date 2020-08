250M€ investis par Lille sur le mercato depuis l’arrivée de Lopez, plus que McCourt !

Depuis l’arrivée de Gérard Lopez à la tête du LOSC, le club nordiste aurait dépensé plus de 250 millions d’euros en achats de joueurs. Une somme qui dépasserait celle investie dans le même laps de temps par l’OM pour se renforcer…

Cet été, Lille à fait sauter la banque en offrant 32 millions d’euros à La Gantoise pour s’offrir l‘attaquant Jonathan David. Ce transfert est le plus cher de l’histoire du championnat belge, et porte les investissements en transferts consentis par Gérard Lopez à 250 millions d’euros depuis son arrivée.

Une balance transferts malgré tout largement positive

Néanmoins, cette grosse somme investie est à mettre en corrélation avec les possibles ventes de Gabriel ou Ikoné, à venir, et celle déjà consentie cet été d’Osimhen, par exemple. Lille achète beaucoup mais vend encore plus. Plus que jamais, le « Trading Project » de Lille tourne à plein régime.

Le #Losc depuis janvier 2017 et le nouveau projet, c’est environ 380M€ de vente après le départ de Victor Osimhen et avant Gabriel, Lille va dépasser les 400M€ cet été. En terme d’achat, après Jonathan David c’est environ 250M€ d’investissement. Impressionant. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 11, 2020

Et l’OM dans tout ça ?

La dernière estimation de L’Équipe (janvier 2020) parlait d’un investissement total de 191,8M€ sur le marché des transferts depuis l’arrivée de McCourt au club. On peut désormais y rajouter le montant de la clause libératoire d’Alvaro levée cet été.

Les Marseillais ont moins acheté sur la même période mais également moins vendu (72,6M€).

Deux stratégies bien différentes donc…