Du nouveau dans le dossier Campos, quid de la présence de Sampaoli face à Lyon, la vente du club pas enterrée ? Les 3 infos OM de ce samedi !

Mercato OM : Vers un énième rebondissement dans le dossier Campos ?

Le départ de Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l’Olympique de Marseille hier soir a secoué l’environnement olympien. Ce dernier a été intronisé au conseil de surveillance. Pour le remplacer Pablo Longoria a été choisi pour remplir cette tâche. Ce qui libère la place de directeur sportif. Si la rumeur autour d’une éventuelle arrivée de Luis Campos était de plus en plus pressante ces dernières semaines, sa venue semblerait s’éloigner…

l’Olympique de Marseille pas non plus intéressé ?

En effet selon le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi, le directeur sportif argentin n’aurait aucune chance de rejoindre l’OM…

« J’ai vu passer des rumeurs depuis hier soir sur une possible arrivée de Luis Campos à l’OM. On nous a fait savoir que si le projet de l’OM était très attractif, Luis Campos ne viendrait pas en l’état. Et il n’y a pas non plus une volonté à Marseille de le faire venir » Loïc Tanzi – Source : RMC

OM – OL : La présence de Sampaoli est-elle possible pour l’Olympico ? Réponse..

Ce dimanche, les marseillais reçoivent l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Un choc que les supporters aimeraient voir préparé par le nouveau coach argentin, Jorge Sampaoli. Toutefois sa présence sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille est assez incertaine…

sampaoli confiné dès son arrivée en france ?

Les règles sanitaires actuelles devraient vraisemblablement empêcher Jorge Sampaoli de mener ses nouveaux joueurs face à l’OL. En effet tout voyageur étranger à l’espace européen doit présenter une attestation prouvant qu’il s’engage à s’isoler lui-même pour une durée de sept jours une fois arrivé en France. Ce délai qui devrait mettre un terme à la rumeur de l’entraîneur argentin sur le banc de l’OM pour demain soir. Un deuxième test de dépistage virologique à l’issue de cette période de sept jours sera soumis à Sampaoli.

Un avocat relance la Vente OM après les décisions de McCourt ?

La nouvelle est tombée hier soir. Tandis que l’OM s’apprête à accueillir l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli sur le banc marseillais ce week-end, Pablo Longoria a été intronisé à la présidence du Directoire du club. Il remplace Jacques-Henri Eyraud qui est annoncé au conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Mais selon l’avocat Sophiane El Baroudi, ce rebondissement pourrait très bien en entraîner un autre prochainement…

Le « champ » est libre pour « le vert » — sophiane el baroudi

Sur Twitter, l’avocat Sophiane El Baroudi explique que ce jeu de chaises musicales dans l’organigramme marseillais pourrait laisser place à une éventuelle vente du club. En évoquant le « champ vert« , on pourrait y voir une allusion à un hypothétique rachat saoudien. Mais il ne s’agit encore que de sous-entendus…

« On dépoussière avant LA grande manœuvre. Allez l’OM ! Le « champ » est libre pour « le vert » Sophiane El Baroudi – source Twitter (26/02/2021)