OM – Lorient : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Lorient pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lorient aura lieu à 17h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Perrin, Lirola, Balerdi, Sakai, Nagatomo

Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Bertelli

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng, Milik

Lorient

Gardiens :

Dreyer, Bartouche, Nardi

Défenseurs :

Mendes, Le Goff, Morel, Hergault, Laporte, Gravillon

Milieux :

Abergel, Monconduit, Boisgard, Lemoine, Laurienté, Chalobah, Diarra, Le Fée

Attaquants :

Hamel, Moffi, Wissa, Grbic.

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Lirola, Balerdi, Perrin, Sakai, Nagatomo – Kamara, Gueye, Thauvin– Payet, Milik.

Lorient :

Nardi – Chalobah, Laporte, Gravillon – Le Goff, Abergel, Lemoine, Hergault – Le Fée, Wissa, Moffi.

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’arbitre désigné pour OM – Lorient ce samedi est monsieur Hakim Ben El Hadj

Prévision météo à Marseille à 17h00 (*)

(*) Prévision accuweather.com

Match nul : 7

Victoires Lorient : 6

« On a une très bonne connexion avec la majorité des joueurs. Le plus important est d’avoir eu l’adhésion des joueurs, même s’il y a eu des difficultés dans certains compartiments du jeu. On est en train de mettre en place un système qui est très exigeant, ce qui génère du stress, notamment par rapport aux habitudes précédentes. On doit mettre en place rapidement la philosophie de jeu, un message commun. Certains éléments vont très bien s’intégrer, pour d’autres, ce sera plus difficile. Mais le plus important reste l’équipe et le club. On doit donc mettre en place cette philosophie à court terme. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/2021)