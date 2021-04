Voilà vé, c’est un match nul, contrairement à la victoire attendue dans cette lutte engagée pour la 5e place. Un match sans véritable saillie mais rugueux, engagé. Fallait-il prendre des risques avant ? Je ne le crois pas



Une première mi-temps très disputée avec des strasbourgeois très regroupés derrière comme on pouvait s’y attendre. Ils laissaient ainsi peu de profondeur aux hommes de couloir olympiens, par lesquels les buts sont arrivés ces derniers temps.



Strasbourg en mode autobus



La possession était marseillaise mais les strasbourgeois cherchaient à se projeter aussitôt que possible, se procurant des demi-opportunités.



Si les joueurs de Sampaoli faisaient plutôt bien circuler le ballon, ils ne parvenaient jamais à créer le déséquilibre nécessaire pour créer le danger sur la cage de Sels.

Mieux encore, la première mi-temps se terminait sur un temps fort strasbourgeois, lesquels nous pressaient sur nos cages pendant plusieurs minutes.



14e Ajorque dans la surface au 2e poteau qui tente côté fermé, contré. Ouf !

16e Corner de Thauvin, Balerdi contré de la tête, le ballon lui revient et il frappe mais le gardien repousse de la cuisse.

21e Bon centre de Nagato sur don côté, ça ne donne rien mais le japonais fait un bon début de match. Il était déjà pas mal non plus sur le dernier.

32e Frappe du gauche d’Ajorque dans la surface, au coin des 6 mètres. Trop croisée.



L’OM ne change pas de rythme



Après la reprise, ça repartait sur le même profil. Possession stérile marseillaise défense acharnée côté strasbourg.



56e Sampa procédait à un double changement. Nagatomo pour Luis Henrique, Rongier pour Gueye.



61e Passe de Milik côté gauche pour Payet à centre, la frappe du meneur de jeu marseillais passe au-dessus.

67e Frappe de Liénard après un beau contre strasbourgeois, Mandanda se couche bien, maîtrisant un dangereux rebond.

68e Pour la 1re fois, Lirola parvient à déborder avec de la marge, il réussit un beau centre que Milik reprend de la tête, mais c’est sur le gardien.



Le match bascule



71e Dangereux ! Kamara perd bêtement le ballon au profit de Lienard qui part vers le but, heureusement sans conséquence.

72e Nouvelle grosse frappe de Lienard mais Mandanda se détend bien.

73e Corner pour Strasbourg, Mitrovic s’èlève plus haut que tout le monde et catapulte le ballon de la tête au fond des filets.

74e Frappe de Gueye contrée

75e Frappe de Thauvin sous la barre, Sels la sort. Le 1er corner ne donne rien, le 2e non plus.



82e Benedetto entre à la place de Kamara



86e Superbe débordement et centre de Luis Henrique, Benedetto s’élève au 2e poteau et croie de la tête pour égaliser, ouf !!!



1-1 Le score ne bougeait plus. Match nul conforme à ce que j’écrivais ce matin, alors que je m’étonnais que la plupart des supporters qui s’aventuraient à des pronostics donnaient des victoires, avec des écarts de 2 buts parfois.



Longoria et Sampaoli se mordent sûrement les doigts d’avoir annoncé l’objectif 5e place cette semaine.



Strasbourg a parfaitement joué le coup en bloquant les couloirs et en ne laissant pas le moindre espace à Thauvin et Payet. Le match nul est le score juste.



Personne n’est à ressortir mais on notera l’absence d’émotion de Benedetto sur son but. Cela témoigne d’un certain malaise.

Il faut espérer une défaite de Lens demain. Mais pour moi, cette 5e place n’est pas capitale.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert