OM: Les probables titulaires marseillais face à Nice

Ce mercredi, l’OM se déplace à Troyes pour affronter Nice dans le match a rejouer comptant pour la 3è journée de Ligue 1. Les Marseillais ont la possibilité de passer devant leur adversaire du soir…

L’OM affronte Nice à 20h45 à l’occasion de la 3e journée du championnat. Voici le onze qui pourrait être aligné face aux Niçois.

Le club marseillais sera privé de Lirola et Harit pas qualifiés pour la rencontre, et de Balerdi suspendu.

LE ONZE POSSIBLE FACE À NICE

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Rongier Guendouzi

Under Payet GersonMilik

Si je veux être gentil et contenter tout le monde, je mets aussi le résultat en péril — Sampaoli

« Ce 11 a fait un bon match à Rome contre la Lazio (0-0), il a répété sa performance face à Paris. Les meilleurs joueurs doivent être sur le terrain, la gestion humaine passe au second plan, si je veux être gentil et contenter tout le monde, je mets aussi le résultat en péril. On sait très bien que le stress des grosses rencontres peut générer une baisse de tension par la suite. Il y a une évaluation à faire, le staff est vigilant sur ce point. Ce match face à une bonne équipe de Nice est très important pour nous, on doit relever ce défi et gagner. Cela nous permettrait de monter au classement, ce serait une belle récompense par rapport aux efforts fournis depuis le début de saison. (…) Nice l’a montré encore ce week-end, cette équipe peut renverser des rencontres à tout moment, elle a des joueurs très forts devant, développe des transitions très rapides. Elle a aussi montré une solidité défensive très importante, même si Lyon l’a mis à mal ce week-end. Ça peut devenir un examen difficile pour nous si on n’arrive pas à contrôler le jeu comme on veut. Un match avec de nombreux allers-retours d’un camp à l’autre peut nous faire souffrir grandement. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)