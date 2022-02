Match Lyon – OM : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte l’OL ce soir à 21h, pour le choc en retard de la 14e journée de championnat. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir à 21h l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1 en retard. En cas de victoire, les Marseillais pourraient s’installer à la seconde place du classement devant l’OGC Nice. Pour ce match spécial après les incidents survenus en novembre dernier, Jorge Sampaoli ne pourra pas compter sur ses dernières recrues ni sur Konrad De la Fuente, toujours absent de l’entraînement.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais aura lieu ce soir à 20h45 au Groupama Stadium à Lyon à huis clos. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

Lyon – OM en Streaming

Pour regarder Lyon – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match Lyon – OM

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta Car PeresKamara

Rongier Guendouzi

Ünder Payet Henrique

Milik

Je suis le premier à être déçu de jouer à huis clos, même à Lyon — Payet

« Il y a des absents, mais il y en a pour tous le monde. Ils ont plus de temps de repos. On a joué samedi et on rejoue vendredi. On va essayer d’exploiter au mieux ce peu de temps de préparation. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (31/01/2022)

« Face à Lyon, nous aussi nous avons des absents… Il y a toujours des absents avec le COVID etc. On sait qu’à Lyon, ils ont un bon effectif mais on est concentré sur nous, sur ce que l’on doit faire pour gagner. Il y a eu des décisions prises, j’espère que c’est le début de quelque chose. Mais depuis Lyon, il n’y pas eu d’incidents graves dans nos stades. Je suis le premier à être déçu de jouer à huis clos, même à Lyon. » Dimitri Payet – source : Conférence de presse (31/01/2022)