OM : 3 COUPS DE PATTES [Thierry B Audibert]

Voilà vé, l’OM commence bien l’année même s’il est urgent que JHE quitte son poste ou soit dégagé par l’actionnaire principal, c’est ce que souhaite mnt les marseillais, ils ont commencé à le montrer avant le match. Cela ne s’arrêtera pas.

Il y avait une surprise dans la compo marseillaise avec le choix d’AVB d’aligner Radonjic à gauche dans un 4-2-3-1.

Ce sont les joueurs de Der Zakarian qui semblaient prendre les choses en main dès le début du match. Ils montraient un football plutôt structuré avec un ballon qui circulait bien, et on pouvait s’étonner de l’attentisme marseillais apparent. C’était sanctionné par deux alertes avec Delort de la tête, mais c’était sans danger pour Mandanda, puis avec une frappe enroulée qui passait de peu à côté mais il était signalé hors-jeu.

Du retard à l’allumage

Il fallait attendre la 11e minute pour voir l 1er tir marseillais, au-dessus. C’était le départ d’un certain nombre d’approches qui démontraient l’envie marseillaise de s’imposer.

15e frappe de Thauvin aux 20 mètres au-dessus mais contrée, 1er corner.

17ème Centre de Thauvin au 2e poteau vers Benedetto qui est devancé. 2e corner.

19e Laborde, légèrement côté droit centre et peut trouver quelqu’un, heureusement Sakaï venu verrouiller tacle et détourne.

22e Gueye centre fort, 2 montpelliérains se déchirent, Benedetto en embuscade au 2e poteau ne peut redresser la balle dans le but vide.

26e Benedetto de la tête, juste au-dessus.

32e Radonjic feinte le débordement â gauche et repique au centre pour enrouler pied droit le gardien détourne.

39e Thauvin perd un ballon, le contre part à toute vitesse avec Delort qui tente le pointu en bout de course, au-dessus.

L’OM OUVRE LE SCORE

Les olympiens ouvraient le compteur à la 41e. Centre enroulé pied gauche de Thauvin, Radonjic surgit dans le dos des défenseurs pour marquer de la tête au 2e poteau.

43e Ouf… Delort bien placé, de la tête, au dessus.

La deuxième mi-temps reprenait comme au début de la première. Plus d’initiative côté montpelliérain, mais c’est Benedetto qui arrivant seul face au gardien héraultais s’emmêlait les pinceaux, essayant de transmettre à Thauvin.

Égalisation montpelléraine

52e Mollet frappe croisée petit filet égalise. Delort en position de hors-jeu lui a laissé le ballon sans le toucher entre ses jambes. L’arbitre accorde le but.

58eGrosse alerte devant le but de Mandanda. Laborde et Mollet laissent de peu échapper un centre fuyant.

Coaching gagnant d’AVB

Puis AVB commençait à mettre en place ce qui allait devenir un coaching gagnant. Payet entrait en jeu après Strootman.

Puis c’était Khaoui à la place de Nagatomo, et Germain qui remplaçait Benedetto.

80e Un échange Kamara Payet côté gauche. Le réunionais piquait au centre et frappait pied droit glissant le ballon au ras du poteau. 2-1.

82e Kamara encore pour Khaoui qui centrait entre les jambes d’un adversaire, Germain reprenait plat pied droit décroisé.

3-1 c’était plié.

Victoire bienvenue

Une victoire bienvenue grâce à 3 beaux coups de pattes, la marque de cette équipe olympienne, alors que le football des joueurs de Der Zakarian semblait plus en place et plus construit. On ne va pas s’en plaindre.

Mandanda n’a pas eu grand chose à faire, mais il y a eu des alertes devant son but et on peut considérer que nous avons été en réussite défensive. Kamara et Gueye au milieu ont excellé. Thauvin en première mi-temps fût plutôt inspiré.

Il serait bon que Radonjic quand il marque, à peu près la seule bonne chose qu’il a faite, avec une frappe enroulée détournée, n’oublie pas combien il a été mauvais chaque fois qu’il était apparu jusqu’à présent. La même pour Payet qui semble avoir très mal pris son passage sur le banc.

C’est très agréable de bien commencer 2021. Personnellement, je ne m’y attendais pas et ce résultat me réjouît.

Jacques-Henri Eyraud, casse-toi de ce club et de cette ville, tu n’es plus chez toi ici, si tant est que tu l’aies été un jour. Dehors. Il faut partir, monsieur.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert