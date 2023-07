3 infos : Mercato OM : Mohamed Bouhafsi annonce un retournement de situation pour Ndiaye !, Mercato OM : Les solutions qui s’offrent à Payet ! et Amical OM – Eupen (0-1) : Onze mixte et manque de réalisme

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les trois informations principales de la journée. Ce samedi 22 juillet retrouvez Mercato OM : Mohamed Bouhafsi annonce un retournement de situation pour Ndiaye !, Mercato OM : Les solutions qui s’offrent à Payet ! et Amical OM – Eupen (0-1) : Onze mixte et manque de réalisme

Mercato OM : Mohamed Bouhafsi annonce un retournement de situation pour Ndiaye !

Alors que la piste Iliman Ndiaye semblait finie pour le mercato de l’OM, Mohamed Bouhafsi a annoncé »un retournement de situation » sur son compte Twitter et que les deux parties se rapprochent pour une arrivée.

Iliman Ndiaye (23 ans) est un milieu de terrain offensif, pouvant également en jouer en attaque. Il est passé par le centre de formation de l’OM de 2011 à 2012, mais termine sa formation à Dakar, au Sénégal. Ndiaye rejoint le club de Boreham Wood, en cinquième division anglaise à l’époque. Avant de signer son premier contrat professionnel avec ce club l’année suivante. Mais avant qu’il ne dispute son premier match avec Boreham, il est repéré par Sheffield United en 2019, club promu en Premier League et signe dans ce club. Durant sa première saison, le milieu est prêté à Hyde United. Il y joue 10 matchs et marque 1 but. Pour son retour à Sheffield, l’année suivante, le club termine dernier de Premier League avec 23 points.

L’éclosion de Ndiaye

Durant les deux saisons suivantes en Championship (D2 Anglaise) Ndiaye progresse tout comme Sheffield. En 2021-2022 le club termine 5eme de Championship, à 7 points de la montée. Le milieu a joué 35 matchs, dont 26 titularisations pour 7 buts et 2 passes décisives. Et cette saison Sheffield retrouvera la Premier League, après un exercice 2022-2023 terminé à la deuxième place avec 91 points en 46 journées. Ndiaye aura grandement contribué à la montée de son équipe, avec 52 matchs joués dont 47 titularisations, 15 buts et 11 passes décisives.

Retournement de situation Iliman Ndiaye. Ça se rapproche de l’#OM finalement et tant mieux ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 22, 2023

Un retournement de situation inattendu

Avec ses bonnes performances l’OM s’est positionné sur l’international Sénégalais pour renforcer son attaque. Le joueur avait dans un premier temps donné son accord au club de Marcelino, avant de rétracter. Entre temps, le club a signé Aubameyang, librement après son passage à Chelsea. Mais le journaliste de France Télévision, Mohamed Bouhafsi a annoncé ce matin, sur son compte Twitter qu’il y a »un retournement de situation » pour Ndiaye à l’OM.

Mercato OM : Les solutions qui s’offrent à Payet !

Dimitri Payet a annoncé hier soir en conférence de presse qu’il quittera l’OM. Une décision prise après une année difficile où il a peu jouer. Le numéro 10 marseillais souhaite poursuivre sa carrière et a plusieurs offres du Golfe mais aussi en Turquie, rapporte l’Equipe.

Dimitri Payet ne portera plus le maillot de l’OM. Absent du stage de pré-saison en Allemagne, le milieu de terrain a annoncé qu’il quitte le club cette saison. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Aux côtés du président Longoria, le numéro 10 est revenu sur la saison dernière avec Tudor, où il a peu joué. Au moment d’annoncer sa décision le Réunionnais n’a pas pu retenir ses larmes. Selon L’Equipe la décision de ne pas le faire participer aux matchs amicaux du club est un choix de Longoria et non pas de Marcelino. Dans un communiqué il déclare : « Pour des raisons personnelles, Payet n’est pas parti en même temps que le reste du groupe. Le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens. »

L’histoire entre l’OM et Dimitri Payet, joueur, se termine aujourd’hui. C’est les émotions… 😢pic.twitter.com/JIL7fENEDG — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 21, 2023

Quelle suite pour Payet ?

C’est un chapitre qui se tourne dans la carrière de Payet, après 326 matchs joués à l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023 et 78 buts. S’il aura un rôle à l’OM après la fin de sa carrière, il ne souhaite pas raccrocher les crampons tout de suite. »Ça va être une parenthèse d’un, deux ou trois ans. Le corps décidera », expliqua Payet hier en conférence de presse. L’Equipe avance que plusieurs clubs d’Arabie Saoudite et du Qatar ont approché le joueur en vue d’une arrivée. Mais le joueur de 36 ans ne semble pas intéressé par ces destinations proposant des gros salaires. En Europe, l’Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray, s’intéressent aussi au milieu de terrain.

Amical OM – Eupen (0-1) : Onze mixte et manque de réalisme

L’OM s’est incliné 0-1 face au club belge du KAS Eupen. Une rencontre où les hommes de Marcelino ont eu des occasions sans réussir à marquer. Et où le coach a aligner les minots Soglo et Nyakossi dans le XI de départ.

Pour son onze de départ l’OM à aligner les titulaires de la saison précédente, comme Lopez, Rongier, Balerdi. Mais aussi en donnant du temps de jeux aux jeunes de la formation avec Nyakossi et Soglo en défense.

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 👨‍🍳📝 #OMEUP Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑖𝑛𝑜 🇪🇸 pour ce second match de préparation ! ✨ pic.twitter.com/Y7uQPmpnYk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2023

A la 12e minute le KAS Eupen ouvre le score. L’OM tente de revenir mais manque de réalisme. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 1-0 pour le club belge. Marcelino a effectué de nombreux changements à la mi-temps comme le remplacement de Pau Lopez par Simon Ngapandouetnbu, mais surtout la rentrée de Pierre-Emerick Aubameyang. L’OM continue d’avoir des occasions mais bute sur le gardien adverse. Plus rien ne sera marqué et l’OM s’incline sur le plus petit des scores.

⏱ 90’⎪#OMEUP 0️⃣-1️⃣ Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s’inclinent dans ce second match de préparation. 📅 Rendez-vous jeudi prochain face au RKC Waalwijk. pic.twitter.com/12cRt2QhpV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2023

Le KAS Eupen enchaîne une deuxième victoire consécutive en amical, après la victoire 3-2 contre le Stade de Reims, sept jours plus tôt. Le prochain rendez vous des olympiens sera le jeudi 27 juillet contre les Néerlandais du RKC Waalwijk.