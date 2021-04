3 joueurs de l’OM dans le onze type du journal L’Equipe

L’Olympique de Marseille s’est imposé à Reims (1-3) vendredi dernier à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Pas moins de trois olympiens figurent dans le onze type de cette journée de championnat proposé par le journal l’Equipe aujourd’hui.

Les homes de Jorge Sampaoli sont allés chercher une précieuses victoire à Reims (1-3). Ce succès permet à l’OM de rester bien positionné dans la course à la cinquième place. Chaque semaine, le journal l’Equipe propose dans ses colonnes le onze type de la journée de Ligue 1 qui vient de se jouer. Ce lundi pas moins de trois joueurs de l’Olympique de Marseille figure dans cette équipe suite à leur prestation contre Reims vendredi soir (1-3). Il s’agit de Dimitri Payet, auteur d’un doublé, de Pol Lirola et de Leo Balerdi.

Pour rappel, voici les notes appréciations que Football Club de Marseille avait donné à ces trois olympiens.

P.Lirola: 7,5/10

Ça risque d’être difficile de négocier avec la Fiorentina !

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne sont pas aveugles et voient bien que Pol Lirola monte en puissance, montre qu’il a sa place dans l’effectif de la saison prochaine. Avec un doublé lors du dernier match, une passe décisive et une avant-dernière passe pour les deux buts de cette victoire face à Reims, l’Espagnol enchaîne bien. Si le président de l’OM veut négocier l’option d’achat avec la Fiorentina, cela risque d’être compliqué…

L.Balerdi : 6/10

Il confirme tout le bien que l’on pense de lui !

Attentif, solide et propre défensivement… Balerdi a une nouvelle fois livré une belle prestation. Positionné à la droite de cette défense à 3, il a bien anticipé les déplacements des Rémois pour les empêcher de marquer le second but. Dans les airs, il s’est imposé sur le corner de Reims à la 55e minute. Jamais vraiment en difficulté défensivement, il a été un peu plus décevant sur ses relances qui auraient pu coûter chères à l’OM.

D.Payet : 8,5/10

Sampaoli va nous rendre le Payet que l’on attendait !

Quel match de la part du Réunionnais… Un doublé qui vient récompensé ses efforts et une passe décisive pour Milik juste avant la pause : voici la prestation que l’on demandait depuis le début de la saison ! De l’efficacité, de l’intelligence dans le jeu et surtout un touché de balle si caractéristique du numéro 10. Espérons qu’il restera sur cette lignée jusqu’à la fin de la saison et pour l’an prochain ! L’OM a besoin de son meneur de jeu à ce niveau.