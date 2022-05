3 points et une hécatombe…

Nous n’avions guère de raisons de nous montrer particulièrement inquiets au sujet de ce match à Lorient, et le fait est qu’au regard du score final, le verdict ne nous a guère apporté de surprises malgré une mise en route difficile.

Pour autant, ce que nous redoutions le plus dans l’impressionnant enchaînement de rencontres entrainé par cette participation des olympiens à la consolante de l’Europa League est advenu. Faisons les comptes.

Payet, out. Harit obligé de rester sur le côté pour cette rencontre, Milik touché, Bakambu obligé de sortir, puis Caleta-Car suivi par Gerson et Dieng. Si ce n’est pas une hécatombe, cela y ressemble fortement et nous voici tous à prier pour que le maximum de ces joueurs puissent se rétablir dans la semaine. Le staff médical va devoir faire des miracles.

En ce qui concerne la rencontre en terre bretonne, l’OM y a construit progressivement sa victoire en confisquant la balle et en faisant courir leur adversaire, le mettant sur le reculoir pour le pousser à la faute, c’est ainsi que le premier but intervint. Morel se rappelait à notre bon souvenir se faisant substituer la balle sous les efforts de Guendouzi et Ünder, le turc prenait le cuir pour le centrer vers Dieng qui avait remplacé Bakambu qui reprenait acrobatiquement d’un fouetté du pied droit qui envoyait le ballon au fond.

Auparavant, le gardien lorientais avait longtemps retardé l’échéance sur une tête de Gerson, des frappes de Dieng.

Les olympiens signaient deux autres buts en 2e mi-temps par Guendouzi et Gerson, deux buts qui sanctionnaient de très beaux mouvements dans le jeu illustrant le travail de l’entraîneur olympien si promptement pourri par es supporters indélicats à la moindre contre-performance.

N’allons pas jusqu’à dire que l’OM est allé exécuter une simple formalité, ce ne serait ni respecter Lorient, qui certes ne vaut pas grand chose sur ce qu’il nous a montré, ni respecter l’OM car il y avait du boulot, de l’engagement, de l’application dans sa victoire.

Le match le plus important de la fin du championnat, c’est dimanche, à Rennes que nous le jouerons. Reste à savoir qui sera encore suffisamment valide pour être aligné. Il y a pour les olympiens et pour la 1re fois depuis longtemps l’occasion de souffler pendant une semaine, cela peut aider, alors que Rennes devra jouer contre des nantais qui tiendront sûrement à fêter sur leur pelouse leur victoire en coupe de France.

3 points pour les olympiens qui permettent de remettre les monégasques à trois points. Il faudra encore gagner à Rennes.

Tout le monde a été bon. Pas envie de ressortir quelqu’un. Pas de flop. Bravo l’OM.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert