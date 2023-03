3 points qui ne consolent pas…

Il fallait se remettre la tête à l’endroit et nous ne pouvions pas douter que les joueurs feraient tout pour ramener un résultat positif de Bretagne. Encore fallait-il passer des intentions aux actes. Rennes n’est pas une équipe facile à jouer.

Tudor avait choisi d’aligner Guendouzi derrière Sanchez avec Ünder plutôt que Malinovskyi. La surprise venait d’une inversion entre Tavares et Clauss.

La 1re mi-temps a montré que les deux équipes n’étaient pas très loin l’une de l’autre. Il était difficile de retrouver le jeu olympien habituel. La bataille était rude au milieu où le jeu se déroulait la plupart du temps, parfois sur une bande de 5 mètres.

L’OM aurait pu ouvrir la marque dès la 8e avec un beau centre de Sanchez que Ünder foirait en croisant trop, mais à la 14e Ghouiri faisait trembler la transversale de Pau Lopez. Auparavant, un rennais s’était effondré dans la surface, il y avait contact mais l’arbitre ne disait rien. L’arbitre compensera en deuxième mi-temps en oubliant une faute sur Sanchez.

0-0 à la mi-temps, il fallait essayer de les presser plus haut pour être en mesure d’être plus près des cages de Mandanda pour l’inquiéter.

Ce pressing plus haut était là à la reprise, cela permettait aux olympiens d’obtenir un coup-franc joué vite par Veretout pour décaler Ünder côté droit, le turc centrait et trouvait Kolasinac au 2e poteau qui mettait au fond. 0-1.

Ce but allait tenir jusqu’au bout. Il avait été marqué à la suite d’une erreur collective de la défense rennaise, de la malice de Veretout. Il est vrai que nos adversaires du jour on manqué bien plus d’opportunités que nous mais nous ne nous plaindrons pas. L’OM a fait le job comme on était en droit de nous y attendre. Quand l’OM tient le morceau, en principe il ne le lâche pas facilement.

Tout le monde s’est arraché et il est difficile de sortir des individualités. Seul Tavares nous a paru particulièrement à la ramasse. Mais Veretout-Rongier c’est costaud, M’Bemba et Kolasinac (buteur) se sont livrés, Ünder (passeur décisif) et Sanchez.

Belle opération au classement, on prend un peu de marge sur Lens et Monaco, ce qui n’est pas négligeable. Annecy n’est pas oublié. Si ce groupe a une âme, il peut s’imposer de gagner tous les matchs qui restent. C’est le minimum.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert