Des retours importants contre Strasbourg, le classement de L1 et Mandanda s’exprime sur Thauvin… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos qui ont fait l’actu de l’OM aujourd’hui. Ce lundi au menu : Les retours face à Strasbourg, le classement de L1 et des nouvelles de Thauvin…

OM : Villas Boas confirme 3 retours importants et parle des petites blessures avant Strasbourg..

L’OM va affronter Strasbourg ce mercredi en coupe de France. Avant cette rencontre, André Villas Boas pourra compter sur les retours de suspensions de Dimitri Payet, Bouna Sarr et Boubacar Kamara. AVB va titulariser ses trois joueurs plus Steve Mandanda pour cette rencontre.

Absents de l’entrainement ce matin, Benedetto, Alvaro et Radonjic devraient bien être présents dans le groupe. L’attaquant argentin a pris un coup sur le tendon d’Achille mais il n’a rien suite à l’IRM passée ce lundi.

Alvaro, Radonjic et Benedetto aux soins ce lundi

On a trois joueurs qui sont frais et Mandanda qui est bien aussi. Donc ils seront utilisés. Benedetto a joué avec des douleurs dans le tendon d’Achille… On a fait des soins pour les joueurs… Benedetto, Alvaro et Radonjic ont soigné leurs douleurs. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse

#Villas-Boas : »On a trois joueurs qui sont frais et Mandanda qui est bien aussi. Donc ils seront utilisés » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2020





#Villas-Boas : »Avec notre effectif trop court, on ne peut pas faire trop de rotation » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2020





#Villas-Boas : »Benedetto a joué avec des douleurs dans le tendon d’Achille » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2020

#Villas-Boas : »Benedetto a fait des soins et un IRM aujourd’hui, il n’a rien » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2020





#Villas-Boas : »On a fait des soins pour les joueurs… Benedetto, Alvaro et Radonjic ont soigné leurs douleurs » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2020

Ligue 1 : L’OM cale, Lyon et le MHSC grands gangnants du we !

En faisant match nul 0-0 face à Angers, l’OM n’a pas profité du même résultat obtenu par Rennes face à Nice (vendredi). Si Nantes et Lille ont perdu, Montpellier et Lyon font la bonne opération du weekend…

Avec leur succès, Lyon et Montpellier se sont bien replacés au classement de Ligue 1. Le MHSC est 4e à 9 points de l’OM (4 de Rennes et du podium). Lyon poursuit sa remonté et pointe à la 5e place à 10 points des marseillais. Le petit match nul 0-0 face à Angers de l’OM va devoir vite être oublié. L’enchainement de deux déplacements compliqués à Bordeaux et Saint-Etienne va être important pour Villas-Boas…

Classement de ligue 1 après 21 journées

Position Club Pts J G N P Bp Bc Dif 1 Paris Saint-Germain 52 21 17 1 3 52 14 +38 2 Olympique de Marseille 42 21 12 6 3 30 21 +9 3 Stade Rennais FC 37 21 11 4 6 26 19 +7 4 Montpellier Hérault SC 33 21 9 6 6 30 21 +9 5 Olympique Lyonnais 32 21 9 5 7 34 19 +15 6 FC Nantes 32 21 10 2 9 19 19 0 7 LOSC 31 21 9 4 8 24 24 0 8 RC Strasbourg Alsace 30 21 9 3 9 26 26 0 9 Angers SCO 30 21 8 6 7 23 25 -2 10 Girondins de Bordeaux 29 21 8 5 8 30 24 +6 11 Stade de Reims 29 21 7 8 6 17 14 +3 12 OGC Nice 29 21 8 5 8 30 29 +1 13 AS Monaco 29 21 8 5 8 36 36 0 14 Stade Brestois 29 28 21 7 7 7 28 27 +1 15 AS Saint-Etienne 28 21 8 4 9 24 32 -8 16 FC Metz 23 21 5 8 8 19 28 -9 17 Dijon FCO 21 21 5 6 10 16 24 -8 18 Amiens SC 18 21 4 6 11 24 41 -17 19 Nîmes Olympique 15 21 3 6 12 16 35 -19 20 Toulouse FC 12 21 3 3 15 21 47 -26

On découvre le classement complet de la @Ligue1Conforama après les victoires de l’@OL, des @girondins et du @PSG_inside ce dimanche ✅ ! Alors, où se trouve votre club préféré 😉 ? 📊 En détails ➡ https://t.co/6S6b7Sifzg pic.twitter.com/UylTHCMbh3 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 26, 2020

OM : Mandanda donne des nouvelles de la cheville et de l’état d’esprit de Thauvin

Annoncé de retour sur les terrain d’ici 3 à 4 semaines, Florian Thauvin travaille pour récupérer de son opération de la cheville. Son ami Steve Mandanda s’est confié sur l’état d’esprit de l’ailier olympien…

Absent depuis le mois de septembre, Florian Thauvin entrevoit le bout du tunnel. André Villas-Boas a estimé que ce dernier pourrait rejouer ses premières minutes mi février. Une chose est sûre, Thauvin est impatient comme l’a confié son ami Steve Mandanda ce lundi en conférence de presse

Thauvin est impatient — Mandanda