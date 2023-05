OM : Tudor explique les différences avec le RC Lens

Ce jeudi, Igor Tudor était en conférence de presse avant le match face au RC Lens et l’Olympique de Marseille. Le coach croate a expliqué les différences entre son jeu et celui des Lensois.

#Tudor sur le #RCLens : « On a la même énergie et la même volonté de jouer un football offensif. Il y a beaucoup de course et beaucoup de fluidité dans le jeu. Il y a des ressemblances mais aussi des différences. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2023

Je respecte beaucoup cette équipe mais on va devoir gagner et je pense qu’on va le faire

« Ce sera un beau match à voir. Lens va mettre la pression dès le début. Je respecte beaucoup cette équipe mais on va devoir gagner et je pense qu’on va le faire, a affirmé l’entraîneur croate. On a la même énergie et la même volonté de jouer un football offensif. Il y a beaucoup de course et beaucoup de fluidité dans le jeu. Il y a des ressemblances mais aussi des différences. »