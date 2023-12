L’OM vraiment relancé ? Quel MERCATO d’hiver ?

Retrouvez le replay du dernier numéro de Débat Foot Marseille de ce jeudi en direct de notre studio. Nos journalistes Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane accueillent Ludovic Leccese et Thierry Mode, alias Titi c’est toi le boss ! Focus sur l’actu de l’OM, la victoire face à Lyon, et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

P1 : Décrassage

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats et classement

Gros débat – L’OM relancé ?

Que peut espérer l’OM au mieux d’ici la trêve et la fin de saison ?

Enfin un système de jeu qui tient la route

Le mercato d’hiver – La CAN

P2 : Les paris FCM avec notre partenaire Parions Sport

Attention les paris sportifs peuvent entraîner une addiction et sont interdits au mineurs.

On vous le rappelle à chaque fois qu’on ne joue que ce que l’on est en capacité de perdre, on ne s’enflamme pas.

L’avant match Lorient OM

Quel onze de l’OM ?

Retour du système à 3 défenseurs centraux?