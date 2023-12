Brighton – OM (1-0): « On a rien montré, on s’est laissé endormir et on a été puni à la fin »

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Brighton (1-0) lors de la 6e journée de Ligue Europa et disputera donc les barrages. Dans Débat Foot Marseille, notre invité Jalile Zeroual est revenu sur cette défaite qu’il trouve logique, tant l’OM n’a rien proposé dans le jeu.

Dans notre émission Débat Foot Marseille, notre invité Jalile Zeroual est revenu sur la défaite de l’OM à Brighton (1-0) lors de la 6e journée de Ligue Europa. D’après le coach sportif, les marseillais se sont procurés très peu d’occasions et n’ont quasiment rien montré dans ce match.

A LIRE AUSSI: OM : Walid Acherchour tacle sévèrement deux recrues du mercato !

« L’OM n’a pas fait un bon match. On a manqué de justesse technique, on a vu énormément de pertes de balle »

« On s’est exposé à ça, et on s’est fait punir » #OM #TeamOM pic.twitter.com/cjzubsOrpA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 15, 2023

« On a été dominé dans le sens où l’OM n’a pas su garder la balle, gérer les temps forts et les temps faibles. Je nous trouve psychologiquement, mentalement faible. Normalement, si le match finit à 0-0, certes on s’ennuie mais on se dit que la mission a été accomplie. Comment on fait pour prendre ce but à cinq minutes de la fin ? Je trouve qu’à force de vouloir jouer le 0-0, on s’est exposé à ça, on a quasiment rien montré, on s’est laissé endormir et on a été puni à la fin. On a pas joué contre une grande équipe de Brighton. On aurait pu marquer mais cela reste beaucoup trop pauvre. On ne peut pas dire que Marseille a fait un bon match. On a manqué de justesse technique, on a vu énormément de pertes de balle. Il y a des joueurs au milieu qui auraient pu mieux tenir le ballon. Cela a fait couler toute l’équipe. On ne se procure pas assez d’occasions.«