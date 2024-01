4 absents (dont 3 joueurs importants) et 2 incertitudes côté Rennes face à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception de l’OM en Coupe de France, Rennes a proposé l’habituelle conférence de presse d’avant match. Le coach Julien Stéphan a fait le point sur son groupe, il doit faire avec plusieurs absents.

Avant d’affronter l’OM en 16es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de Rennes, Julien Stéphan a fait le point sur son groupe. Il va devoir faire sans son défenseur belge Arthur Theate (suspendu) Nemanja Matic est sur le départ et n’est donc pas dans le groupe. De plus, Amine Gouiri (genou) et Fabian Rieder (métatarse) sont forfaits. A ces 4 absents, il faut rajouter une incertitude concernant Lorenz Assignon (reprise) et Enzo Le Fée (adducteurs), « une décision sera prise demain après l’entrainement » a précisé le coach breton.

Du côté de l’OM, les internationaux africains sont à la CAN (Ounahi, Harit, Sarr, Ndiaye, Gueye, Simon et Mbemba). Mughe ne peut pas jouer, Rongier est toujours blessé. Gennaro Gattuso a évoqué son groupe. Il peut compter sur le retour de Correa mais par contre devra faire sans Kondogbia. « Il manquait Kondogbia qui n’est pas encore à 100%, on verra demain. Correa est de retour même s’il manque encore de rythme. Garcia est arrivé. Je veux que l’on gagne demain face à Rennes. Le groupe s’est bien repris ! »

