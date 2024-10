4 choix forts face au PSG ? nouvelle sanction de la LFP et des nouvelles de Carboni… Les 3 infos de cce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi :

4 choix forts de De Zerbi face au PSG

Le match convaincant de l’OM contre Montpellier, dimanche soir, a renforcé les certitudes de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Avec un effectif élargi cette saison, malgré quelques blessures, le coach italien doit désormais prendre des décisions clés en vue du choc face au PSG.

Pour cet OM vs PSG, la première question qui se pose est de savoir qui accompagnera Balerdi en défense : Geoffrey Kondogbia ou Cornelius ? Kondogbia, qui était absent pour célébrer la naissance de son enfant, pourrait être repositionné en défense selon RMC, une option qui avait fonctionné lors du match contre Lyon. Cela permettrait également à Adrien Rabiot de prendre une place au milieu de terrain, renforçant ainsi l’équipe.

A LIRE AUSSI : OM – PSG : les clés de la rencontre selon cet ancien défenseur marseillais !

Changements de latéraux pour De Zerbi

Le retour de Quentin Merlin à l’entraînement après sa blessure à la cuisse est une bonne nouvelle. L’ancien Nantais, dont l’absence a pesé sur l’équipe, ne devrait pas retrouver un poste de titulaire après un long mois et demi d’inactivité, le pari semble trop risqué.

De Zerbi doit choisir entre Ulisses Garcia, qui a été titulaire lors des deux derniers matchs, et Lilian Brassier, dont l’entraînement a été limité. Le flanc droit parisien, renforcé par Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, représentera un vrai défi pour Brassier, qui a un profil plus défensif. Murillo devrait faire son retour côté droit après l’intérim de Lirola dimanche dernier.

🤔🔎 Incertitudes en défense, concurrence en attaque : De Zerbi à l’heure des choix avant OM-PSG.https://t.co/ZDZOW43BqQ — RMC Sport (@RMCsport) October 23, 2024

Duel entre Rowe et Henrique

En attaque, la compétition pour le poste d’ailier gauche s’intensifie entre Jonathan Rowe et Luis Henrique. Rowe a su se montrer décisif, notamment avec un but à Lyon et une passe décisive contre Angers, ce qui lui a valu une titularisation à Montpellier. Sa performance solide en fait un candidat sérieux.

De son côté, Luis Henrique, avec quatre buts cette saison en Ligue 1 et une réalisation contre Montpellier, demeure un joueur de confiance pour De Zerbi, séduisant le staff avec son efficacité et son aisance technique. Le Brésilien peut présenté l’avantage de proposer une plus grande rigueur tactique pour le début du match…

Elye Wahi, le choix de l’attaque

En pointe de l’attaque, Elye Wahi semble avoir pris l’avantage sur Neal Maupay grâce à sa belle prestation contre Montpellier, où il a marqué et délivré une passe décisive. Son attitude combative et sa volonté ont séduit l’équipe technique. Maupay, bien que capable d’un impact important, pourrait commencer sur le banc.

Le onzr de l’OM pourrait ressemble à ça face au PSG dimanche :

Rulli

Murillo Balerdi Kondogbia Brassier

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

En résumé, alors que l’OM se prépare pour ce match crucial contre le PSG, les choix tactiques de De Zerbi seront décisifs pour la performance de l’équipe.

Longoria suspendu !

L’Olympique de Marseille (OM) traverse une période mouvementée avec plusieurs sanctions récentes infligées à des figures clés du club. Après les suspensions de Mehdi Benatia, condamné à trois matchs fermes et trois matchs avec sursis pour ses déclarations sur l’arbitrage lors du match Lyon 2-3 OM, et d’Aziz Mody Mogne, sanctionné pour deux rencontres suite à un « comportement véhément » dans le match OM 1-1 Angers, c’est au tour de Pablo Longoria, le président de l’OM, d’être sanctionné par la commission de discipline.

Ce mercredi, la commission a décidé de punir Pablo Longoria après ses réactions jugées inappropriées lors de la rencontre contre Angers. Selon le quotidien La Provence, le président de l’OM écope d’un match de suspension, l’interdisant de banc, de vestiaires d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Les caméras de DAZN ont filmé son agacement en tribunes après l’expulsion de Neal Maupay à la 29ᵉ minute.

Le communiqué de la commission ne précise pas si la sanction sera appliquée lors du match contre le PSG, mais le journaliste Karim Attab de Maritima indique que Longoria pourrait manquer la rencontre face à Nantes, programmée le 3 novembre.

Le président du club olympien a écopé ce mercredi d’un match de suspension à la suite de sa colère contre Angers au début du mois d’octobre

👉 https://t.co/40AFDKtPZw pic.twitter.com/OM4EmjwwKN — La Provence OM (@OMLaProvence) October 24, 2024

L’OM semble être dans le collimateur des instances dirigeantes depuis qu’il a décidé de réagir face aux décisions arbitrales controversées. Depuis le début de la saison, l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a été touchée par plusieurs expulsions discutables, incluant celles de Derek Cornelius, Leonardo Balerdi et Neal Maupay.

Opération réussie pour Carboni, c’est quoi la suite ?

Blessé au genou avec la sélection argentine, Valentin Carboni ne rejouera peut être pas avec l’OM. Le joueur s’est fait opéré et a donné des nouvelles.

Valentin Carboni, milieu offensif de l’Olympique de Marseille (OM), a récemment subi une opération chirurgicale pour traiter une entorse des ligaments croisés de son genou gauche. Cette blessure est survenue lors de la trêve internationale, alors qu’il représentait l’équipe nationale argentine. Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, le jeune joueur de 19 ans a donné des nouvelles rassurantes à ses fans.

Actuellement prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat, Carboni pourrait envisager un retour anticipé en Serie A en raison de sa blessure. Dans son message, il a affirmé : « L’opération s’est déroulée de la meilleure des manières ». Il a également exprimé sa reconnaissance envers le docteur Ramon Cugat et son équipe, ainsi que ses coéquipiers et le personnel médical de l’OM et de l’Argentine. Carboni a mis en avant le soutien inconditionnel de sa famille durant cette période difficile, en disant : « Merci beaucoup à tous pour l’amour reçu ces jours-ci. Désormais concentré sur la rééducation et la récupération de la meilleure façon pour revenir plus fort ».

🔹Le message de Valentin Carboni 🇦🇷 après son opération 🏥#TeamOM 🔵⚪ 📸 ↩️ pic.twitter.com/Xt5vu14ikf — GP013 (@Gp_013) October 19, 2024

A lire : OM : nouvelle sanction de la commission de discipline !

À l’heure actuelle, l’avenir de Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille demeure incertain. Si son prêt n’est pas rompu avant la fin de la saison, il pourrait retourner en Italie dès que l’occasion se présentera.