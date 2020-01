72 jaunes, 3 rouges, c’est un ex-joueur de l’OM qui a provoqué le plus de cartons en Ligue 1 lors de cette décennie

Alors que l’on vient de basculer dans une nouvelle décennie, les classements en tous genres se multiplient. Un ancien joueur de l’Olympique de Marseille se distingue particulièrement dans l’un d’entre eux…

Mathieu Valbuena est, en effet, le joueur ayant provoqué le plus de cartons en Ligue 1 lors de la dernière décennie selon l’organisme de statistiques Opta.

75 – Mathieu Valbuena est le joueur qui a provoqué le plus de cartons en Ligue 1 lors de cette décennie (75 – 72 jaunes, 3 rouges). PetitVélo 🔥. @MathieuVal8 #Opta2010s pic.twitter.com/gLlzru1UY5 — OptaJean (@OptaJean) December 30, 2019

« Rejoindre Lyon, ça a été très mal pris à Marseille… »

« Si Lyon était une erreur ? C’est vrai que le contexte n’était pas vraiment favorable (sourire). Au bout de quelques semaines, l’affaire est sortie. J’ai vécu six mois à l’hôtel, à chaque fois que je rentrais il y avait des caméras qui me suivaient presque jusqu’à la réception. J’étais dans un engrenage : les blessures, les résultats qui n’étaient pas terribles, les sifflets de mon propre public, l’affaire, etc. Ce que je retiens de tout ça, c’est que, d’un tourbillon, j’ai réussi à renverser la situation. Rejoindre Lyon, ça a été très mal pris à Marseille, c’est vrai. Mais après une très belle saison au Dynamo Moscou, le club a eu de gros problèmes financiers et ne pouvait plus me garder. C’était en août. Qu’est-ce que je pouvais faire ? Me retrouver sans club ? Si vous travaillez chez Coca-Cola, que l’entreprise fait faillite, que son concurrent, Pepsi, vient vous chercher à de bonnes conditions. Que faites-vous ? Il faut être sérieux. » Mathieu Valbuena – Source l’Equipe (interview 10/19)