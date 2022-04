90M€ à payer cet été ? 450M€ de pertes cumulées et un retour rapide de Milik… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour ! Au programme ce vendredi : le montant des options d’achats et transferts à payer, les pertes cumulées de McCourt et Milik disponible face au PAOK ?

Options d’achat et transferts étalés…

L’été dernier, le président de l’OM Pablo Longoria a fait preuve de créativité sur le marché des transferts et a réalisé de très jolis coups. Le dirigeant a ainsi recruté pas moins de 11 nouveaux joueurs pour reconstituer une moitié effectif après de nombreux départs. Certains sont arrivés sous forme de prêts avec option d’achat (Guendouzi, Under, Lopez) d’autres sous forme de prêt sans option d’achat (Saliba, Harit). L’OM a aussi réalisé des acquisitions définitives avec Gerson, De La Fuente, Balerdi, Luan Perez et Lirola. Le club marseillais est loin d’avoir fini de payer l’addition de ce recrutement comme l’explique le journal l’Equipe dans ses colonnes ce vendredi.

En effet selon le quotidien sportif il reste encore plus de 80 M€ d’indemnités à payer pour les transferts définitifs de Guendouzi, Under, Lopez, Gerson, De La Fuente, Balerdi, Luan Perez et Lirola sur les prochaines saisons.

Plus de 90 Millions d’euros de transferts à payer

A lire aussi : Finances OM : Un montant abyssale de pertes cumulées ! (Depuis l’arrivée de McCourt)

A cela on peut également ajouter le transfert d’Arkadiusz Milik qui n’a pas encore été soldé. L’attaquant international polonais est arrivée à l’OM lors du mercato hivernal 2021 sous la forme d’un prêt de dix-huit mois avec une option d’achat obligatoire d’environ 12-13M€. Certes tous ces montants seront échelonnés pendant plusieurs saisons mais ce sont des dépenses qui pèseront dans les finances du club.

La bonne nouvelle de la semaine c’est que l’Olympique de Marseille Marseille pourra également compter sur une nouvelle manne financière sur les trois saisons à venir avec l’arrivée du fonds d’investissement luxembourgeois CVC

Voici ce que devrait percevoir l’Olympique de Marseille grâce aux 1,5 milliard d’euros apportés par ce fonds pour détenir 13 % de la société commerciale prochainement lancée par la LFP.

🔴 BREAKING ! Les sommes que les clubs de Ligue 1 vont recevoir avec la création de la société commerciale : PSG : 200M€

OM : 90M€

OL : 90M€

Nice : 80M€

Lille : 80M€

Rennes : 80M€

Monaco : 80M€

Autres clubs : 33M€ chacun (L’Equipe) — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 24, 2022

« Cet accord s’accompagne surtout de la part des clubs d’une volonté affirmée d’adhérer au projet de développement du football professionnel français porté par la LFP et validé par son partenaire CVC Capital Partners, annonce un communiqué ce jeudi. Ce projet de développement vise à améliorer en profondeur l’ensemble des structures du football français au premier rang desquelles celles des clubs professionnels autour de deux mots d’ordre: compétitivité et équité. » LFP – source : RMC (24/03/2022)

450 M€ de pertes cumulées pour McCourt

Cette semaine on apprenait une bonne nouvelle pour les finances des clubs du championnat de France 1 et donc pour l’Olympique de Marseille avec l’arrivée du fond d’investissement luxembourgeois CVC comme actionnaire de la société commerciale créée par la Ligue 1 avec un apport de 1,5 milliard d’euros à se partager.

Une bouffée d’oxygène pour le club marseillais et son propriétaire Frank McCourt qui en a grand besoin. Ce vendredi le journal l’Equipe fait un nouveau point sur les finances de l’OM. Le quotidien sportif estime en effet les pertes liées aux différents déficits successifs entre 2016 et 2020 à 310 M€.

Lors de la saison 2020/2021 le déficit devrait avoisiner les 70M€ même avec les gains liés à la participation à la ligue des champions. Cette saison, elles devraient être du même ordre. C’est donc environ 450 M€ de pertes cumulées pour l’actionnaire américain.

Une qualification pour la prochaine Ligue des champions paraît cruciale tout comme la vente de plusieurs joueurs cet été. Frank McCourt commencerait aussi à s’impatienter sur ce dernier point lui qui avait encore réclamé 30M€ grâce à des ventes cet hiver.

A lire aussi : OM : L’épineux dossier Alvaro, quel onze sans Milik face à l’ASSE, bonne nouvelle pour les finances de McCourt !

Voici ce que devrait percevoir l’Olympique de Marseille grâce aux 1,5 milliard d’euros apportée par le fonds d’investissement luxembourgeois CVC pour détenir 13 % de la société commerciale prochainement lancée par la LFP.

« Cet accord s’accompagne surtout de la part des clubs d’une volonté affirmée d’adhérer au projet de développement du football professionnel français porté par la LFP et validé par son partenaire CVC Capital Partners, annonce un communiqué ce jeudi. Ce projet de développement vise à améliorer en profondeur l’ensemble des structures du football français au premier rang desquelles celles des clubs professionnels autour de deux mots d’ordre: compétitivité et équité. » LFP – source : RMC (24/03/2022)

Milik dans le groupe face au PAOK jeudi prochain ?

L’indisponibilité de Milik a été évalué entre 7 et 10 jours selon l’OM, l’attaquant ne devrait donc pas pouvoir jouer face à l’ASSE ce samedi soir. La confirmation sera donnée avec la publication du groupe pour ce déplacement face à l’ASSE.

La Provence précise qu’Arkadiusz Milik était absent de l’entraînement hier. Cependant, l’international polonais « pourrait faire son retour dans le groupe marseillais pour le quart de finale aller de Ligue Conférence, jeudi au Vélodrome, contre le PAOK Salonique. »

🔵 A 48 heures du déplacement à Saint Etienne, Arek Milik blessé, Cengiz Under pas encore revenu de Turquie, Alvaro Gonzalez en Espagne et Konrad de la Fuente sont absents de l’entraînement du jour.#TeamOM | #ASSEOM pic.twitter.com/OyuC1Myg4v — Univers Marseillais 💙🤍🇩🇿 (@UniversOM13) March 31, 2022

Milik ne sera pas le seul absent demain face à l’ASSE car il y des doutes sur plusieurs internationaux. Si Alvaro, parti se ressourcer en Espagne, sera lui aussi absent, Konrad n’a pas non plus participé à l’entrainement d’hier. Cengiz Under est arrivé tard et reste incertain face à Saint-Etienne. Tout comme Bakambu, Dieng et Gueye. Quid de Kolasinac, Guendouzi, Caleta Car et Kamara ?

Sampaoli met le doute concernant les internationaux

« Nous étions avec un groupe réduit, parce qu’il y avait des internationaux avec leur sélection. On essayé de travailler avec la correction des erreurs individuelles. Pour les internationaux, en plus de leurs bonnes performances, ils sont revenus avec un bon état d’esprit. L’aspect négatif, c’est qu’ils ont beaucoup de temps de jeu dans les jambes et on ne sait pas forcément qui sera prêt pour jouer samedi. Pour Dieng et Gueye, qu’ils soient peut-être convoqués pour le Mondial c’est très positif. Mais c’est aussi un problème pour nous, car on ne pourra compter sur eux samedi. Et Milik s’est blessé. C’est difficile de préparer l’équipe avec un seul entraînement. Je ne sais pas [si les internationaux seront disponibles. L’entraînement du jour se déroule plus tard que d’habitude, parce que des joueurs sont encore en train d’arriver. Under arrivera plus tard, par exemple. Il faut voir comment ils arrivent et dans quelle condition. Ce n’est pas que pour samedi, mais cela pourrait avoir des répercussions sur la suite du championnat ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)