91M€ de perte pour l’OM, le groupe pour affronter Bordeaux, les supporters girondins mettent la pression… Les 3 infos OM de ce jour !

Bordeaux – OM : Le groupe de Villas-Boas avec 2 retours importants !

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Bordeaux. Voici les joueurs convoqués par André Villas-Boas pour ce match.

Après avoir raté le match face à Strasbourg à domicile, Dario Benedetto fait son grand retour dans le groupe du coach portugais alors qu’il était incertain. De retour de suspension, Morgan Sanson est également présent. Victime d’une contracture, Hiroki Sakai est finalement disponible pour ce match. Florian Thauvin qui n’est toujours pas remis de sa blessure est toujours absent…

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Kamara, Amavi, Sarr

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain, Benedetto

👥 Le 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 convoqué pour affronter Bordeaux dimanche à 21h ! #FCGBOM pic.twitter.com/HarHD4Kwax — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2020

[Info FCM] : Une perte officielle de 91M€ l’an dernier pour l’OM !

L’Olympique de Marseille a connu un exercice 2018/19 extrêmement compliqué achevée à la cinquième place en Ligue 1 après d’importants efforts financiers les saisons précédentes. Forcément, le résultat comptable est désastreux…

C’est officiel, l’Olympique de Marseille a essuyé l’an dernier une perte de 91 417 859 €.

Le document ci-dessus est tiré des comptes consolidés de la société mère de l’OM, Eric Soccer. Sans surprise, le gouffre est considérable.

McCourt a tout de même inclus quelques sécurités…

Si l’unique publication des comptes consolidés rend désormais la lecture des dépenses de l’OM plus difficiles à effectuer, elle permet d’avoir un regard global sur l’ensemble des investissements effectués par Frank McCourt.

Ainsi on apprend dans le document Eric Soccer concernant la saison 2018/19 que la société (et donc son actionnaire unique, McCourt) ne fait pas qu’éponger les dettes sans espoir de remboursement. Il a ainsi inclus une clause de retour à meilleure fortune sur un abandon de créances de 78M€. Même si ce mécanisme est dépendant de bons résultats financiers et donc rend extrêmement hypothétique le remboursement de la somme avancée (les Louis-Dreyfus peuvent d’ailleurs en témoigner), il constitue tout de même une sécurité qui nous avait échappé jusque là… Mais peut-être aussi simplement un détail anecdotique actuellement.

La situation financière du club n’est guère reluisante même si McCourt a continué d’injecter d’importants montants dans le club l’an dernier…

Défaite interdite, colère et pression… Les supporters bordelais sont chauds avant la réception de l’OM !

Ce samedi matin, le centre d’entraînement des Girondins de Bordeaux était plein de supporters venus rappeler qu’une défaite face à Marseille était interdite…

C’est une série historique de la Ligue 1… L’OM n’a pas gagné à Bordeaux depuis 1977. Ce dimanche, André Villas-Boas et les siens se déplaceront au Matmut Atlantique pour tenter de prendre les trois points et conjurer le sort.

Les Bordelais veulent continuer la série…

Bien motivés à l’idée de conserver leur invincibilité, les supporters bordelais ont été mettre la pression sur leurs joueurs au centre d’entraînement ce samedi. Banderole « défaite interdite », chants ainsi que colère envers les nouveaux propriétaires du club.

« Depuis de longues semaines, les Ultramarines sont en guerre ouverte contre la direction du club qu’ils accusent de piétiner les valeurs historiques des Girondins de Bordeaux et de pratiquer une politique mercantile », rappelle France Bleu Gironde.