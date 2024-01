Accord avec une possible 4e recrue, un départ avance bien et la mise en garde de Veretout… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi.

Accord avec Merlin, ça avance avec Nantes ?

L’Olympique de Marseille souhaite se renfoncer au poste de latéral gauche, notamment après le départ de Renan Lodi pour 23 millions d’euros à Al-Hilal. Plusieurs noms sont évoquées comme Adrien Truffert ou encore Quentin Merlin. Un accord aurait été trouvé avec le second et des discussions sont avancées avec Nantes selon FootMercato.

L’OM veut se renforcer au poste de latéral gauche, à la suite du départ de Renan Lodi à Al-Hilal contre la somme de 23 millions d’euros. Plusieurs noms reviennent avec insistance à Marseille, notamment Adrien Truffert ou encore Quentin Merlin.

Selon le journaliste de FootMercato, Sébastien Denis, le dossier Quentin Merlin avance bien, mais la priorité menant à Truffert n’est pas fermée. « Un accord a été trouvé entre Quentin Merlin et l’OM. Les discussions ont en parallèle avancé entre l’OM et Nantes pour définir des modalités d’un transfert. De son côté, Nantes lui cherche déjà un remplaçant. La piste Truffert est toujours active… »

Accord trouvé entre Quentin Merlin et l’OM ?

🚨Un accord a été trouvé entre Quentin Merlin et l’OM.

Les discussions ont en parallèle avancé entre l’OM et Nantes pour définir des modalités d’un transfert. De son côté, Nantes lui cherche déjà un remplaçant. La piste Truffert est toujours active…

— Sébastien Denis (@sebnonda) January 22, 2024



Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Massimo Stern est revenu sur la piste de l’international espoir français, qui n’a pas le niveau selon lui pour jouer à l’OM.

« Quentin Merlin va trembler à l’OM ! Ramenez-moi quelqu’un de solide ! Respectez-nous ! »

« Il faut arrêter avec Quentin Merlin. Rien que quand j’entends son nom, je sais qu’il va trembler. Il va passer côté Ganay et se faire insulter par Mireille et Bertrand, il va trembler ! Ramenez-moi quelqu’un de solide, a déploré Massimo Stern. Respectez-nous ! Je l’ai vu jouer à Nantes, c’est brouillon, il se fait balader défensivement. Offensivement, il a un pied mais il faut le changer au bout de 55 minutes », a-t-il ajouté.

Direction le Brésil pour Henrique… accord en vue ?

L’Olympique de Marseille devrait encore avancer dans son mercato, car après le départ de Renan Lodi c’est l’autre brésilien de l’effectif qui devrait faire ses valises pour un retour au pays…

Alors qu’un latéral gauche devrait encore débarquer à Marseille, un autre départ se profile. En effet, après Lodi c’est Luis Henrique qui devrait faire ses valises. L’ailier gauche brésilien, qui a remplacé Nadir face à Rennes ce dimanche, devrait repartir au pays. Selon le journaliste de FootMercato Santi Aouna, « L’Atlético Mineiro a formulé une nouvelle offre officielle de transfert pour Luis Henrique: 5M€ + 500k€ de bonus + un intéressement de 25% sur la plus value d’un éventuel transfert. Les positions se rapprochent… »

Luis Henrique vers L’Atlético Mineiro pour 5M€ et des bonus ?

🚨EXCL Détails: 🔵⚪️🇧🇷 #Ligue1| ◉ L’Atlético Mineiro a formulé une nouvelle offre officielle de transfert pour Luis Henrique: 5M€ + 500k€ de bonus + un intéressement de 25% sur la plus value d’un éventuel transfert 💰 ◉ Les positions se rapprochent⏳️… pic.twitter.com/MRksWK2ewV — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 22, 2024



On a pu l’apercevoir dans une vidéo de l’entraînement postée sur les réseaux sociaux de l’OM pour annoncer la préparation du match face à Thionville qui aura lieu ce dimanche en Coupe de France.

Sa présence a eu l’air de faire plaisir à quelques supporters qui espèrent le voir jouer quelques minutes à Marseille cette année ! A voir ce que la direction compte faire avec son cas après son retour de Botafogo.

Trois clubs brésiliens pistent Luis Henrique

L’ailier de 22 ans ne s’est pas imposé au Brésil avec seulement 6 buts inscrits en 59 matchs. Selon La Provence, la direction olympienne ne ferme aucune porte : le prêter, le vendre ou encore le conserver en raison de la CAN où le club phocéen risque de perdre plusieurs éléments offensifs (Harit, Sarr, Ndiaye)

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait toutefois pas retenir son joueur si un club débarque avec une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros. Le quotidien sportif affirme également que l’Atlético Mineiro, Cruzeiro et le Red Bull Bragantino seraient intéressés par le profil d’Henrique.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté. À noter que le Brésilien est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.

Veretout attend un réveil face à Monaco

L’OM est en difficulté lors de ce début d’année. Après une petite qualification face à Thionville, un piètre match nul face à Strasbourg, les marseillais se font sortir de la Coupe de France. Jordan Veretout prévient ses coéquipiers…

Le milieu de terrain attend une réaction immédiate de son groupe. Jordan Veretout s’est exprimé après le match dans des propos relayés par la Provence. Il n’oublie pas la position délicate de l’OM en championnat d’autant que le prochain match va se jouer face à l’AS Monaco. Pour rappel, l’OM doit faire avec plusieurs blessés (Rongier, Nadir, Murillo) mais aussi l’absences des internationaux partis à la CAN (Mbemba, Ounahi, Harit, Gueye, Ndiaye, Sarr et Simon).

Il faut vite se remettre la tête à l’endroit parce qu’on est aussi à la traîne en championnat

Veretout revient sur cette élimination mais voit plus loin. “Le regret, c’est de se faire éliminer. On fait un match cohérent dans l’ensemble, avec de l’envie. Mais on prend encore un but sur coup franc, il va falloir remédier à ça et être plus concentré. Les tirs au but ? On n’en veut à personne, c’est le football. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit parce qu’on est aussi à la traîne en championnat et il faudra gagner samedi contre Monaco. On voulait aller le plus loin possible pour nos supporters mais on se fait sortir.”