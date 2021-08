Accord OL-Shaqiri, Ikoné pisté en Italie, Liverpool séduit par Doku… Les infos mercato concurrents OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce samedi au programme : Shaqiri a trouvé un accord avec l’OL, Doku et Ikoné dragués par deux clubs étrangers, Kurzawa pourrait rebondir chez un concurrent du PSG…

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON TOMBE D’ACCORD AVEC CE JOUEUR DE LIVERPOOL !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce jeudi, L’Équipe nous apprend que Lyon aurait trouvé un accord avec Xherdan Shaqiri !

Alors que Lyon était très peu actif sur le marché des transferts depuis son ouverture, la donne semble avoir changé. Il y a quelques jours, on apprenait que Lyon avait formulé une offre de 4 millions d’euros à Liverpool pour s’attacher les services de Xherdan Shaqiri. Alors que l’offre a été refusée par les Reds, L’Équipe nous apprend que les Gones et l’international suisse se seraient déjà mis d’accord sur les modalités de son contrat en cas de transfert.

UN CONTRAT DE 3 ANS POUR SHAQIRI

À en croire les informations du quotidien sportif, le contrat de Xherdan Shaqiri à Lyon porterait sur une durée de 3 ans. Le Suisse devrait toucher un salaire de 350 000 euros par mois et deviendrait le plus gros salaire de l’effectif lyonnais depuis le départ de Memphis Depay. Les négociations se poursuivent entre Liverpool et Lyon, qui ne veut pas surpayer la dernière année de contrat de Xherdan Shaqiri chez les Reds. Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à 12 millions d’euros.

Transferts : Xherdan Shaqiri (Liverpool) est d’accord avec l’OL L’ailier suisse de Liverpool Xherdan Shaqiri a accepté la proposition salariale du club lyonnais. Reste à trouver un accord entre les deux clubs https://t.co/xdn9Q1OEhj pic.twitter.com/uSEkk3Lera — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 11, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LILLE REFUSE UNE OFFRE ITALIENNE POUR UN ATTAQUANT !

Après avoir remporté le titre de champion de France la saison dernière, le LOSC et ses joueurs ont été observés par de nombreuses écuries européennes. Parmi elles, l’Atalanta, qui souhaiterait rapatrier Jonathan Ikoné.

Champion de France en titre, Lille a surpris de nombreux amateurs de football sur le continent européen la saison dernière. Après avoir remporté le quatrième titre de leur histoire, les Dogues ont tapé dans l’œil des plus grandes écuries européennes. Après avoir perdu Mike Maignan du côté de l’AC Milan, un nouveau joueur lillois aurait la cote du côté de l’Italie. Qualifié en Ligue des champions tout comme Lille, l’Atalanta Bergame suivrait de près Jonathan Ikoné.

LILLE REFUSE UNE OFFRE POUR IKONÉ

À en croire les informations révélées par la Gazzetta dello Sport, l’attaquant lillois figurerait sur les tablettes de l’Atalanta Bergame cet été. Alors qu’il était annoncé dans le viseur de l’AC Milan, Jonathan Ikoné pourrait rejoindre le club bergamasque cet été. D’après les informations du média italien, les Dogues auraient repoussé une offre de 20 millions d’euros pour son joueur en juin dernier. L’Atalanta Bergame ne lâcherait pas Jonathan Ikoné et pourrait revenir à la charge dans les prochains jours. Un montant de 22 – 23 millions d’euros pourrait satisfaire les dirigeants lillois. Affaire à suivre.

Le LOSC repousse une première attaque de l’Atalanta pour Ikoné https://t.co/ZZrY2qrYN6 — Foot Mercato (@footmercato) August 11, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : RENNES POURRAIT TOUCHER LE PACTOLE GRÂCE À CETTE PÉPITE !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce mardi, on apprend que Rennes pourrait toucher le gros lot en cas de départ de Jérémy Doku !

Un an après son arrivé du côté du Stade Rennais en provenance d’Anderlecht pour un montant de 26 millions d’euros, Jérémy Doku pourrait déjà plier bagages cet été. Auteur d’une bonne saison sous la tunique bretonne, l’attaquant de 19 ans a même été sélectionné avec la Belgique pour disputer l’Euro 2020. Après avoir fait forte impression lors du quart de finale face à l’Italie, il aurait tapé dans l’œil des dirigeants de Liverpool.

LIVERPOOL PRÊT À FAIRE UNE OFFRE POUR DOKU

À en croire les informations de Voetbal 24, Liverpool serait très intéressé par le profil de Jérémy Doku en vue de la saison prochaine. L’attaquant belge serait apprécié par le technicien allemand, Jürgen Klopp. Une chose est sûre, Rennes ne s’en séparera pas si facilement. À en croire Voetbal 24, Rennes devrait demander un montant avoisinant les 45 millions d’euros pour céder son ailier belge. Liverpool pourrait formuler une offre prochainement. Affaire à suivre.

Mercato – Rennes : Liverpool à fond sur Doku ? https://t.co/N5WoiLSFXV pic.twitter.com/kNU0gDrYXy — le10sport (@le10sport) August 10, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON INTÉRESSÉ PAR UN JOUEUR DU PSG ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce vendredi, on apprend que l’Olympique Lyonnais aurait manifesté son intérêt pour Layvin Kurzawa.

Le mercato s’accélère du côté de Lyon. Alors que les Gones auraient un accord avec Xherdan Shaqiri, ils seraient désormais à la recherche d’un latéral gauche pour devenir la doublure de Maxwel Cornet. En effet, le latéral gauche pourrait même partir puisque Burnley et le Hertha Berlin sont intéressés par son profil. Après avoir déjà enregistré le départ de Melvin Bard du côté de Nice, Lyon est donc à la recherche d’un latéral gauche.

LYON LORGNE SUR LAYVIN KURZAWA

À en croire les informations révélées par L’Equipe, l’Olympique Lyonnais serait très intéressé par le profil de Layvin Kurzawa. Barré par le retour de Juan Bernat, le latéral gauche parisien pourrait être poussé vers la sortie d’ici les prochains jours. Toutefois, le dossier semble complexe puisque les finances du club lyonnais sont limitées et Layvin Kurzawa se sentirait bien du côté de Paris. À l’heure actuelle, les Gones n’ont toujours pas formulé d’offre pour tenter de s’attacher les services de l’international tricolore. Reste à savoir s’ils passeront à l’action rapidement.